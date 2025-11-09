한다감, 크롭톱으로 복근·허리 라인 과시…핫바디로 완성한 ‘자기관리 끝판왕’[SCin스타]

기사입력 2025-11-09 10:12


한다감, 크롭톱으로 복근·허리 라인 과시…핫바디로 완성한 ‘자기관리 끝판…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한다감이 완벽하게 관리된 몸매로 또 한 번 감탄을 자아냈다.

최근 한다감은 자신의 SNS에 "가자, 저속 노화의 길로"라는 글과 함께 프로필 촬영 현장을 공개했다. 사진 속 한다감은 크롭톱 상의와 와이드 팬츠를 매치한 채 다양한 포즈를 취하고 있다. 특히 잘록한 허리와 뚜렷한 복근, 글래머러스한 몸매가 시선을 강탈했다.

한다감은 운동으로 다져진 건강미를 아낌없이 뽐내며 자기관리 끝판왕의 진수를 선보였다. 팬들 역시 "관리의 정석이다", "완벽 그 자체" 등 반응을 쏟아내고 있다.

한편 한다감은 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에 출연하며 건강 비결과 근황을 전하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



