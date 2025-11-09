'징글볼' 앞둔 몬스타엑스 셔누-민혁, 4년만 美 신곡 14일 발매…콘셉…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 믿듣퍼' 몬스타엑스가 콘셉트 포토를 공개하며 신곡 분위기를 예고했다.
오는 14일 발매되는 신곡 '베이비 블루'는 2021년 12월 발표된 미국 두 번째 정규 앨범 '더 드리밍(THE DREAMING)' 이후 약 4년 만에 공개되는 정식 미국 싱글이다. 당시 '더 드리밍'으로 미국 '빌보드200'에 2주 연속 진입하며 글로벌 영향력을 입증한 몬스타엑스는 이번 신곡을 통해 또 한 번 색다른 매력을 선사할 전망이다.
몬스타엑스는 최근 스케줄 포스터를 공개하며 팬들의 기대감을 한층 높였다. 이들은 오는 10일 기현·형원, 11일 주헌·아이엠의 개인 콘셉트 포토를 순차 공개한다. 이어 12일에는 단체 콘셉트 포토, 13일에는 뮤직비디오 티저를 오픈하며 발매 직전까지 열기를 끌어올릴 예정이다.
'베이비 블루(baby blue)'는 국가별 14일 0시 전 세계 음원 사이트에서 만나볼 수 있다. 뮤직비디오는 같은 날 오후 2시(KST), 0시(ET)에 공개된다.
