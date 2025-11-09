이준호, '유죄인간' 예쁨 플러팅은 지금부터..태국 불발 키스 아쉬움 지…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 이준호가 지난밤 불발된 키스로 아쉬움을 남긴 가운데 오늘(9일) 또 한 번 지하철 심쿵 명장면으로 시청자를 사로잡을 예정이다.
그동안 태풍과 미선 사이엔 로맨스 서사가 서서히 쌓였다. 태풍을 구하겠다고 겁도 없이 바닷물로 뛰어들려고 했던 미선이 너무 예쁜 태풍은 "나 오주임님 좋아하는 것 같다"고 고백했다. 또한, 그녀의 자존감이 바닥을 치려고 할 때마다 예쁘고 장하다는 진심으로 자신감을 불어넣었다. 미선이 태풍에게 호감을 보이는 니하캄 그룹의 막내딸 니차(다비카 후네)를 질투하자, 태풍은 "아무한테나 예쁘다고 말하지 않는다"고 뾰로통하게 토라지는 귀여운 장면을 연출하기도 했다.
태국 출장은 서로를 의지하며 가까워진 태풍과 미선의 관계를 한층 더 깊게 만든 계기가 됐다. 가족들과 떨어져 처음 느낀 해방감을 털어놓은 미선에게 태풍은 따뜻한 위로를 건넸고, 두 사람 사이에는 미묘한 공기가 흘렀다. 그러나 태풍이 조심스레 다가간 순간, 미선이 "지금 이럴 때가 아니다"라며 물러서, 아쉽게도 첫 키스는 불발로 끝났다. 그런데 공개된 10회 예고 영상에서 서로를 향해 다가서는 두 사람의 장면이 짧게 포착되며, 지난 태국 출장에선 멈춰 섰던 감정이 이번엔 어디까지 이어질지 기대감을 자극했다.
