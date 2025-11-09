수지의 ‘발레코어 비주얼’…180도 유연성에 단아한 미소까지[SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 수지가 근황을 발레 일상으로 전했다.

수지는 9일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재하며 팬들의 이목을 사로잡았다. 공개된 사진 속에서 수지는 클래식한 톤온톤 발레코어룩을 완벽하게 소화한 모습. 특히 바 레일에 다리를 올리거나 180도 다리를 찍는 고난도 자세 속에서도 여유로운 미소를 잃지 않았고 단아하면서도 우아한 분위기를 드러냈다.

수지는 최근 넷플릭스 '다 이루어질 지니'로 시청자들과 만남을 가졌고 2026년 디즈니+ 신작 '현혹'으로 컴백을 앞두고 있다.
