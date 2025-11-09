배정남, 하나뿐인 딸 떠난 뒤 우울 고백…"술로 버텼다"

기사입력 2025-11-09 22:46


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 배정남이 반려견 벨과의 이별 후 겪은 펫로스 증후군을 솔직히 고백했다.

9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 반려견 벨을 떠나보낸 후 일상 회복에 힘쓰는 배정남의 모습이 공개됐다.

이날 의사는 배정남에게 "요즘 어떠냐"라고 물었고, 배정남은 "내가 이정도 이상의 고통은 없을 거 같다는 생각을 한다"라며 반려견 벨과의 이별 후 힘들어 하고 있음을 이야기했다.

배정남은 "한 2주 정도는 사람도 못 만나겠더라. 그래서 사람도 안 만나고 일어나면 술 마시고 그랬다"라고 이야기했다.

배정남은 "그래서 지인들이 '나가서 산책이라도 해라'라고 해서 한강에 나갔는데 더 슬프더라. 같이 산책하던 것도 생각나고 그랬다. 그래서 나만 이렇게 슬픈 건 지 펫로스 증후군인지 궁금하다"이야기했다.

펫로스 증후군과 관련해 설문을 시작했고, 의사는 "37점 이상이 넘어가면 전문적인 상담이 필요한 수준이다"라고 경고했다.

배정남은 34점의 결과가 나왔고, 의사는 "이걸 그냥 두게 된다면 외상 후 스트레스 장애처럼 남을 수도 있다. 행복한 슬픔으로 바뀌어야 되는데 계속 슬퍼지는 거다. 나중에는 사회적으로 고립이 될 수도 있다. 꼭 극복을 해야한다. 다행이 긍정적인 부분을 봤다"라고 이야기했다.

의사는 "SNS에 사진들을 올리고 있는 건 다행이다. 예전에는 공감을 해주는 게 없어서 더 힘들어했다"라고 말했고, 배정남 역시 SNS에서 응원과 위로를 받고 있음을 이야기했다.


병원에서 집에 돌아온 배정남은 벨의 짐을 정리 하기 시작했다.

이때 벨이 울렸고, 절친인 배우 현봉식이 배정남을 돕기 위해 방문한 것.

현봉식은 설거지를 하기 싫어하는 배정남을 위해 11년 동안 사용하지 않았던 식기세척기를 다시 설치해주는 모습을 보였다. 특히 S전자 설치기사인 현봉식은 전문가처럼 조립과 분해를 하기 시작했고, 문제 없이 고치는 모습을 보여 모두를 놀라게 만들었다.

이후 두 사람은 성수동으로 향했고, 배정남은 최근 생일이었던 현봉식을 위해 옷 선물을 하려했다.

배정남은 패션센스가 떨어지는 현봉식에게 "너 마지막으로 옷 산게 언제냐"라고 물었고, 현봉식은 "20대가 마지막이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

배정남은 현봉식의 옷을 직접 고른 후 하나씩 입혀 보기 시작했고, 스튜디오에서도 "훨씬 어려보인다"라며 배정남의 센스에 감탄했다.

배정남은 확 바뀐 현봉식의 스타일에 "너 지금 중년의 로맨스도 가능하다"라며 웃었다.

narusi@sportschosun.com

