한지민, '비서진' 촬영 후 폭로터졌다..."방송 나가면 위태위태"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한지민이 이서진, 김광규와 함께 유쾌한 폭로전을 벌였다.
이에 한지민은 "두 분이랑 같이 다니고 있는데 이서진 선배님이 너무 일을 안 한다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.
한지민의 라이브 방송을 보던 팬들은 이서진과 김광규에게 '손하트를 해달라', '한지민으로 삼행시를 해달라' 등 다양한 요청을 남겼다. 김광규는 이서진에게 삼행시를 시켰고, 이서진은 "내 팬도 아닌데 내가 다 해야 하냐. 형이 해라"라며 거부했다. 그러자 김광규는 "내가 생각나면 너 시키냐"고 받아쳐 폭소를 유발했다.
하지만 이서진은 만족하지 못한 듯 다시 삼행시에 도전해 "한: 한지민의 지:지인인 민:민머리 김광규입니다"라고 말해 김광규를 울컥하게 했다.
이후 한지민은 "오늘도 서진 님이 시작부터 괴롭혔다. 오프닝 때부터 잡아끌고 괴롭혔다"며 팬들에게 토로했다. 이에 이서진은 "네가 날 괴롭혔지 내가 언제 괴롭혔냐. 말 막하고. 방송 나가면 이제 너는 쉽지 않다. 방송 나가면 위태위태하다"며 맞받아쳐 웃음을 안겼다.
한편 한지민이 출연한 '비서진'은 오는 12월 방송 예정이다.