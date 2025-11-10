'신인감독 김연경', 또 일냈다..2연승에 시청률 4.9% 겹경사[SC리…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '필승 원더독스'가 수원특례시청 배구단에게 셧아웃 승리를 거두며 2연승을 이어갔다.
그 가운데 김연경 감독은 득점이 나도 과정에 문제점이 있다면 즉시 짚고 넘어가는 모습으로 이목을 집중시켰다. 김 감독의 지적을 받은 세터 이진은 피드백을 반영해 경기를 운영했고, 문명화의 속공으로 경기는 종료됐다. '필승 원더독스'는 25대 16으로 3세트마저 따내며 셧아웃 승리, 창단 첫 2연승이라는 쾌거를 이뤄 시청자들에게 대리 만족을 선사했다.
다음으로 '필승 원더독스' 선수들은 2024-2025 V리그 준우승팀, 유서 깊은 배구 명가 정관장과의 대결을 예고했다. 정관장은 '필승 원더독스' 주장 표승주의 마지막 프로팀이자, 김연경 감독의 선수 시절 마지막 시즌 금빛 은퇴를 막아선 팀으로, 두 사람의 재회 구도가 흥미를 자극했다. 김 감독은 "상대했던 팀들보다 더 강한 팀으로 생각한다. 우리 선수들이 얼마큼 성장을 했고 얼마큼의 경기력을 보여줄 수 있을지 너무 기대된다"라고 정관장과의 대결을 앞두고 소감을 전했다.
대망의 경기 날, 이젠 '필승 원더독스'의 주장이 된 표승주는 만감이 교차한 채 정관장을 마주했다. 김연경 감독은 고심 끝에 선발 세터로 구솔을 내세웠지만, 표 주장의 공격이 모두 막히며 0:9로 끌려가 초반 큰 위기를 맞았다. 하지만 '필승 원더독스'는 김현정의 블로킹과 문명화의 서브 에이스, 한송희와 표승주의 공격 등 한 점 차이까지 쫓아가는 접전으로 시청자들의 손에 땀을 쥐게 했다. 상대 블로커를 압도하며, 그동안 갈고 닦은 회심의 스파이크를 선보인 '작은 거인' 한송희의 활약이 보는 이들의 미소를 자아냈다.
그 중 리베로 구혜인 역시 한층 성장한 모습으로 눈길을 끌었다. 구혜인의 수비에서 시작된 플레이가 역전을 성공시키며 감동을 안겼다. 1세트 23:24 스코어. 정관장의 세트포인트에서 인쿠시의 완벽한 백어택 찬스가 만들어진 가운데, 기세 오른 '필승 원더독스'는 과연 프로팀을 흔들며 언더독의 반란을 일으킬 수 있을지, 예측불허 이들의 승부가 담길 다음 방송이 더욱 기다려진다.
시청률 조사 회사 닐슨 코리아에 따르면 MBC '신인감독 김연경' 7회는 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률이 3.5%까지 치솟으며 한 주간 방송된 모든 프로그램 중 시청률 1위를 기록, 파죽지세 고공행진을 이어갔다. 동시간대 방송된 '미운 우리 새끼', '냉장고를 부탁해 since 2014' 등 모든 예능을 제치고 4주 연속 일요일 예능 2049 시청률 1위라는 기록을 세웠고 무려 주간 전체 프로그램 2049 시청률 1위라는 대기록을 완성했다. 수도권 가구 시청률은 5.2%를 기록하며 뜨거운 호응 속에 자체 최고 시청률을 경신, 특히 정관장과의 경기에서 김연경 감독이 백어택을 위한 셋업을 강조하고, 파이팅 넘치는 공격수 '작은 거인' 한송희가 갈고 닦은 탄탄한 실력을 보여주는 장면이 분당 최고 6.9%까지 오르며 시청자들을 '신인감독 김연경' 앓이에 빠트렸다. 2049 시청률은 물론 최고 시청률까지 포함한 7회 모든 시청률이 자체최고를 경신하며 독보적인 질주를 이어갔다.
MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경' 8회는 평소보다 40분 늦은 오는 16일 오후 9시 50분에 방송되며 2025 K-베이스볼 시리즈 중계에 따라 방송 시간이 달라질 수 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com