기사입력 2025-11-10 08:53


박연수, 송종국 이혼 10년만에 기쁜 소식 "아들 축구팀 우승'

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 박연수가 자식농사에 성공한 행복한 근황을 공개했다.

10일 박연수는 "경기도 꿈나무 우승, 선발부 비선발부 1,2학년 선후배가 동시 우승^^"이라며 "감독님, 코치님 고생하셨어용♡"이라고 적고 사진을 게재했다.

사진 속에는 우승팀에서 뛴 아들 송지욱과 프로 골프 선수로 나아가는 송지아가 사이좋게 어깨동무를 하고 있는 모습이 담겨 있다.

아들은 아빠의 DNA를 물려받아 축구선수를 꿈꾸고 딸은 최근 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정회원 자격을 획득해 겹경사가 터졌다.

송종국은 아이들의 양육비를 보내고 있으며 지난 7월 박연수가 양육비에 대해 공개 저격하기도 했다.

한편 박연수는 지난 2006년 축구선수 송종국과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2015년 이혼해 두 아이를 양육중이다. 2007년생인 송지욱 군은 현재 평택 소재 고등학교에서 축구부로 활동하고 있다. 중학생 때부터 축구선수를 꿈꾸기 시작했고, 아버지 송종국에게 1대1 트레이닝을 받았다고 밝히기도 했다.

lyn@sportschosun.com

