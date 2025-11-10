'나혼자 프린스' 이광수 "'런닝맨' 촬영 때, '아시아 프린스' 별명 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김광수가 베트남에 남다른 애정을 드러냈다.
이광수는 10일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '나혼자 프린스' 언론배급시사회 및 기자간담회에서 "'런닝맨' 촬영으로 갔을 때 처음으로 '아시아 프린스'라는 별명 생겼다"라며 "그래서 더 의미있고 고마운 나라"라고 했다.
김성훈 감독은 "베트남에 영화 행사로 방문한 적이 있었다. 거기 풍경이 좋았다. 그곳의 영화 관계자들과 얘기 나누다가, 같이 작업을 하면 좋겠다고 했었다. 다른 언어로 영화에 대한 얘기를 하는 게 좋았다. 로맨스라는 것은 사람과 사람이 소통하는 것에 중요한 문제기 하고, 보시는 분이 가장 중요하게 보는 관계성인 것 같아서 이 장르를 택했다"라고 기획 의도를 밝혔다.
특히 매 작품 독보적인 코미디 감각으로 웃음을 선사해온 이광수가 오직 그만이 소화할 수 있는 아시아 프린스 강준우 역으로 돌아와 화제를 모으고 있다.
이광수는 "준비하는 과정에서 크게 부담은 없었다. 감독님과 베트남으로 일찍 넘어가서, 대본에 대한 얘기를 나눴다. 언어가 아무래도 다르기 때문에, 친구들과 촬영 전부터 충분히 이야기 나눴었다. 그래서 딱히 다른 나라 분들과 연기하는 것에 부담은 없었다"고 털어놨다.
실제 현지에서 인기가 많은 만큼, 이번 촬영이 더 남다를 것으로 보인다. 이광수는 "'런닝맨' 촬영으로 갔을 때, 과분하게도 '아시아 프린스'라는 별명 아닌 별명을 베트남에서 처음 만들어줘서 의미 있고 고마운 나라다. 그래서 더 잘하고 싶고, 좋은 모습을 보여주고 싶은 욕심이 있었다"고 말했다.
이어 "이번에 무대 인사나 홍보를 하면서, 10년 전 학생이었던 친구가 애기를 데리고 오기도 하고, 임신을 했었던 친구가 많이 큰 어린이를 데리고 온 일이 있었다. 감회가 새롭고, 뭉클뭉클했었다"고 고백했다.
영화 '나혼자 프린스'는 오는 19일 극장 개봉 예정이다.