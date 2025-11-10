'나혼자 프린스' 이광수 "'런닝맨' 촬영 때, '아시아 프린스' 별명 처음 만들어준 베트남…더 잘하고 싶었다"

최종수정 2025-11-10 12:56

'나혼자 프린스' 이광수 "'런닝맨' 촬영 때, '아시아 프린스' 별명 …
10일 용산 CGV에서 열린 영화 '나혼자 프린스'의 언론시사회, 이광수가 질문에 답하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.10/

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김광수가 베트남에 남다른 애정을 드러냈다.

이광수는 10일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '나혼자 프린스' 언론배급시사회 및 기자간담회에서 "'런닝맨' 촬영으로 갔을 때 처음으로 '아시아 프린스'라는 별명 생겼다"라며 "그래서 더 의미있고 고마운 나라"라고 했다.

'나혼자 프린스'는 매니저, 여권, 돈 한 푼 없이 낯선 이국 땅에 혼자 남겨진 아시아 프린스 강준우(이광수)가 펼치는 생존 코믹 로맨스다.

김성훈 감독은 "베트남에 영화 행사로 방문한 적이 있었다. 거기 풍경이 좋았다. 그곳의 영화 관계자들과 얘기 나누다가, 같이 작업을 하면 좋겠다고 했었다. 다른 언어로 영화에 대한 얘기를 하는 게 좋았다. 로맨스라는 것은 사람과 사람이 소통하는 것에 중요한 문제기 하고, 보시는 분이 가장 중요하게 보는 관계성인 것 같아서 이 장르를 택했다"라고 기획 의도를 밝혔다.

특히 매 작품 독보적인 코미디 감각으로 웃음을 선사해온 이광수가 오직 그만이 소화할 수 있는 아시아 프린스 강준우 역으로 돌아와 화제를 모으고 있다.

이광수는 "준비하는 과정에서 크게 부담은 없었다. 감독님과 베트남으로 일찍 넘어가서, 대본에 대한 얘기를 나눴다. 언어가 아무래도 다르기 때문에, 친구들과 촬영 전부터 충분히 이야기 나눴었다. 그래서 딱히 다른 나라 분들과 연기하는 것에 부담은 없었다"고 털어놨다.

실제 현지에서 인기가 많은 만큼, 이번 촬영이 더 남다를 것으로 보인다. 이광수는 "'런닝맨' 촬영으로 갔을 때, 과분하게도 '아시아 프린스'라는 별명 아닌 별명을 베트남에서 처음 만들어줘서 의미 있고 고마운 나라다. 그래서 더 잘하고 싶고, 좋은 모습을 보여주고 싶은 욕심이 있었다"고 말했다.

이어 "이번에 무대 인사나 홍보를 하면서, 10년 전 학생이었던 친구가 애기를 데리고 오기도 하고, 임신을 했었던 친구가 많이 큰 어린이를 데리고 온 일이 있었다. 감회가 새롭고, 뭉클뭉클했었다"고 고백했다.

영화 '나혼자 프린스'는 오는 19일 극장 개봉 예정이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 됐나

2.

'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐르는게 신기해"

3.

박연수, 송종국 이혼 10년만에 기쁜 소식 "아들 축구팀 우승'

4.

"내가 2살 형이야" god 박준형, 박진영에 한풀이→"과거 잡도리 복수할 것" 선언(푹다행)

5.

28살 송소희, 칼 같은 인간관계 고백 "1년 연락 없으면 바로 차단"

연예 많이본뉴스
1.

"돌다가 쿵!" 현아, 무대에서 쓰러진 충격 순간…'10kg 감량' 독 됐나

2.

'55세' 김혜수, 중3 졸업사진부터 이 얼굴이라니...박중훈 "시간 흐르는게 신기해"

3.

박연수, 송종국 이혼 10년만에 기쁜 소식 "아들 축구팀 우승'

4.

"내가 2살 형이야" god 박준형, 박진영에 한풀이→"과거 잡도리 복수할 것" 선언(푹다행)

5.

28살 송소희, 칼 같은 인간관계 고백 "1년 연락 없으면 바로 차단"

스포츠 많이본뉴스
1.

국대에서도 김서현 살리기? 지금 계속 던지는 것이 선수를 위한 길일까

2.

달랑 15경기 뛰었는데 FA 인기남 등극 가능? 포수난에 C등급이라니, 이런 천운이

3.

토트넘 망했다, 진짜 망했다...프랑스 국대 스트라이커 턱뼈 골절 '2025년 OUT'→히샬리송+망한 SON 후계자 강제 기용

4.

저녁 먹고 훈련이 또 있어? '흙투성이' 롯데, 구르고 또 구른다…미야자키의 밤은 깊어 [미야자키스케치]

5.

'진짜 역대급 한심함' 몸값 수천억인데, 경기 조작으로 선수 생명 끝났다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.