'나혼자 프린스' 이광수 "베트남 상대 배우, 촬영 없을 때도 같이 만나…많이 친해져, 아름다운 추억 생겼다"

최종수정 2025-11-10 12:57

'나혼자 프린스' 이광수 "베트남 상대 배우, 촬영 없을 때도 같이 만나…
10일 용산 CGV에서 열린 영화 '나혼자 프린스'의 언론시사회, 이광수가 질문에 답하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.10/

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이광수가 베트남 배우와의 호흡을 언급했다.

이광수는 10일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '나혼자 프린스' 언론배급시사회 및 기자간담회에서 "베트남 상대 배우와 많이 가까워졌다"라며 "촬영이 없을 때도 같이 만나면서 많이 친해졌다"라고 했다.

'나혼자 프린스'는 매니저, 여권, 돈 한 푼 없이 낯선 이국 땅에 혼자 남겨진 아시아 프린스 강준우(이광수)가 펼치는 생존 코믹 로맨스다.

특히 매 작품 독보적인 코미디 감각으로 웃음을 선사해온 이광수가 오직 그만이 소화할 수 있는 아시아 프린스 강준우 역으로 돌아와 화제를 모으고 있다.

이광수는 상대 배우인 타오 역의 황하에 대해 "베트남에서 같이 연기해 준 친구들이 고맙게도 저를 좋아해 주기도 하고, 저도 너무 좋아했다. 촬영이 없을 때도, 여기저기 구경도 시켜주고 맛있는 것도 먹으면서 많이 친해졌다. 잊지 못할 아름다운 추억이 생겼다"고 밝혔다.

이어 "성별도 국적도 언어도 다른데, 소통하면서 가까워지고 교류해보니 연기에 많이 도움됐다"고 덧붙였다.

영화 '나혼자 프린스'는 오는 19일 극장 개봉 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이서진, 54년 연애사 고백…전 여친 김정은까지 소환 "2년 안 넘겨"

2.

28살 송소희, 칼 같은 인간관계 고백 "1년 연락 없으면 바로 차단"

3.

한혜진 '86만 유튜브' 결국 채널 삭제 당했다..'코인 방송' 해킹 사태 여파

4.

이준, 촬영 중 전 여친 근황 듣고 멘붕…“자막 어떻게 나가야 돼?”

5.

[영상]'10kg 감량' 현아, 마카오 공연 중 실신..소속사 "휴식후 안정 취하는 중"(종합)

연예 많이본뉴스
1.

이서진, 54년 연애사 고백…전 여친 김정은까지 소환 "2년 안 넘겨"

2.

28살 송소희, 칼 같은 인간관계 고백 "1년 연락 없으면 바로 차단"

3.

한혜진 '86만 유튜브' 결국 채널 삭제 당했다..'코인 방송' 해킹 사태 여파

4.

이준, 촬영 중 전 여친 근황 듣고 멘붕…“자막 어떻게 나가야 돼?”

5.

[영상]'10kg 감량' 현아, 마카오 공연 중 실신..소속사 "휴식후 안정 취하는 중"(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

국대에서도 김서현 살리기? 지금 계속 던지는 것이 선수를 위한 길일까

2.

달랑 15경기 뛰었는데 FA 인기남 등극 가능? 포수난에 C등급이라니, 이런 천운이

3.

토트넘 망했다, 진짜 망했다...프랑스 국대 스트라이커 턱뼈 골절 '2025년 OUT'→히샬리송+망한 SON 후계자 강제 기용

4.

초구 볼 1745만원 → 대충격 승부조작 스캔들! 연봉이 490억인데 도대체 왜..

5.

'진짜 역대급 한심함' 몸값 수천억인데, 경기 조작으로 선수 생명 끝났다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.