'나혼자 프린스' 이광수 "베트남 상대 배우, 촬영 없을 때도 같이 만나…

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이광수가 베트남 배우와의 호흡을 언급했다.
이광수는 10일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '나혼자 프린스' 언론배급시사회 및 기자간담회에서 "베트남 상대 배우와 많이 가까워졌다"라며 "촬영이 없을 때도 같이 만나면서 많이 친해졌다"라고 했다.
특히 매 작품 독보적인 코미디 감각으로 웃음을 선사해온 이광수가 오직 그만이 소화할 수 있는 아시아 프린스 강준우 역으로 돌아와 화제를 모으고 있다.
이광수는 상대 배우인 타오 역의 황하에 대해 "베트남에서 같이 연기해 준 친구들이 고맙게도 저를 좋아해 주기도 하고, 저도 너무 좋아했다. 촬영이 없을 때도, 여기저기 구경도 시켜주고 맛있는 것도 먹으면서 많이 친해졌다. 잊지 못할 아름다운 추억이 생겼다"고 밝혔다.
이어 "성별도 국적도 언어도 다른데, 소통하면서 가까워지고 교류해보니 연기에 많이 도움됐다"고 덧붙였다.
영화 '나혼자 프린스'는 오는 19일 극장 개봉 예정이다.
