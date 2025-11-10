김원훈, 母에 최고급 준대형 승용차 선물 FLEX…"가족이 다 울었다"(짠한형)

기사입력 2025-11-11 06:14


김원훈, 母에 최고급 준대형 승용차 선물 FLEX…"가족이 다 울었다"(…

[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 김원훈이 어머니에게 고급 준대형 승용차를 선물했다고 자랑했다.

김원훈은 10일 공개된 신동엽의 유튜브 채널 '짠한형'의 '직장 내 하극상 MAX김원훈 카더가든 백현진_날 뛰는 부장님 잡는'이라는 제목이 영상에 출연했다.

영상에서 김원훈은 카더가든, 정호철과 함께 최근 달라진 대중의 시선을 언급했다. 카더가든과 정호철은 시작부터 "지금 원훈이가 30분 정도 지각을 했는데 아직도 10분정도 더 늦는다고 한다"고 말했다. 이어 카더가든은 "둘이 갈비집에 갔는데 사람들은 원훈이형을 본게 아닌데 원훈이 형이 사람들을 하나씩 눈을 마주치면서 인사를 하더라"고 '스타병'을 저격했다. 현장에 도착한 김원훈은 해명을 하느라 진땀을 뺐다.


김원훈, 母에 최고급 준대형 승용차 선물 FLEX…"가족이 다 울었다"(…

김원훈, 母에 최고급 준대형 승용차 선물 FLEX…"가족이 다 울었다"(…
이어 효도에 대해 얘기하며 김원훈은 "바로 어제 어머니께 제네시스 G80을 선물했다. 영상을 남겼는데 꼭 사드리고 싶었다가 한달전에 준비한 차를 어제 드렸다. 가족이 다 울었다"고 밝히며 효심을 드러냈다. 신동엽은 "잘했다"를 연발하며 격려했다. 김원훈이 직접 공개한 영상에서 차를 선물받은 어머니는 눈물을 흘리며 기뻐하는 모습을 보였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'현대家 사돈' 백지연, 2천원짜리 다이소 파우치 공개 "메이크업 5분 완성"

3.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

4.

'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

5.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'현대家 사돈' 백지연, 2천원짜리 다이소 파우치 공개 "메이크업 5분 완성"

3.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

4.

'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

5.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

스포츠 많이본뉴스
1.

3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까

2.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

3.

정말 악질적이네! 누구는 평생 못던지는 100마일 강속구를 일부러 느리게...ML 최고 마무리의 끔찍한 조작

4.

'그리운 이름, '캡틴' 손흥민!' 英레전드 "지금 토트넘 주장, 하는짓 끔찍해" 대혹평...경기력도, 리더십도 '최악'

5.

4파전? 2파전? 경쟁 붙었다, 'FA 최대어' 박찬호 행선지, 북쪽일까 동쪽일까…출발선 최소 50억 → 어디까지 치솟을까 [미야자키포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.