'염경환 子' 은률, 아빠 키 뛰어넘고 185cm로 성장 "군 입대 앞둔 22살" ('4인용')

기사입력 2025-11-11 06:05


'염경환 子' 은률, 아빠 키 뛰어넘고 185cm로 성장 "군 입대 앞둔…
사진=SBS 제공

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 겸 쇼호스트 염경환이 아들 은률이의 근황을 전했다.

10일 방송된 채널A 교양 프로그램 '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'에서는 홈쇼핑계를 평정한 '완판남' 염경환 편이 방송됐다.

김지혜는 과거 염경환과 자녀 동반 예능을 했다며 "은률이는 너무 아이돌상이었다. 많이 컸죠?"라며 은률이의 근황을 물었고, 염경환은 "내년에 군대에 가고 대학교 2학년이 됐다. 키가 185cm로 저보다 뼘이 더 크다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 은률이는 지난 2014년 아빠 염경환과 SBS 예능 '스타주니어쇼 붕어빵'에 동반 출연, 귀엽고 똑부러진 매력으로 큰 사랑을 받았다.

이어 염경환은 "지난번에 은률이와 양주 한 병을 마셨는데 너무 재밌었다"라며 이젠 자신의 술 친구가 되어준다고 밝히기도 했다. 은률이의 장래희망은 웹툰 작가라고.


'염경환 子' 은률, 아빠 키 뛰어넘고 185cm로 성장 "군 입대 앞둔…
사진=채널A 방송화면
43세에 얻은 늦둥이 둘째는 이제 초등학교 5학년이라고 했다. 염경환은 "둘째가 복덩이다. 둘째가 안 생기더니, 내 고향 인천으로 이사 간 그 주에 생겼다. 이후 홈쇼핑 섭외에 불이 붙었고 일이 더 잘 풀렸다. 아이들 덕분에 지금까지 온 것 같다"라고 이야기했다.

이후 예능 섭외도 늘었다고. 염경환은 "그렇게 방송이 하고 싶어 코너를 짜보기도 했는데 잘 안됐다. 근데 갑자기 예능 섭외가 많이 들어오기 시작했고 이젠 바빠서 수락을 못하는 경우도 생겼다"라며 흡족해했다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'현대家 사돈' 백지연, 2천원짜리 다이소 파우치 공개 "메이크업 5분 완성"

3.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

4.

'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

5.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'현대家 사돈' 백지연, 2천원짜리 다이소 파우치 공개 "메이크업 5분 완성"

3.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

4.

'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

5.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

스포츠 많이본뉴스
1.

3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까

2.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

3.

정말 악질적이네! 누구는 평생 못던지는 100마일 강속구를 일부러 느리게...ML 최고 마무리의 끔찍한 조작

4.

'그리운 이름, '캡틴' 손흥민!' 英레전드 "지금 토트넘 주장, 하는짓 끔찍해" 대혹평...경기력도, 리더십도 '최악'

5.

4파전? 2파전? 경쟁 붙었다, 'FA 최대어' 박찬호 행선지, 북쪽일까 동쪽일까…출발선 최소 50억 → 어디까지 치솟을까 [미야자키포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.