전현무, 생일 맞아 1억 원 통큰 기부 “좋은 일은 다 알게”[SCin스…

2025-11-11


[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 전현무가 특별한 기부로 자신의 생일을 뜻깊게 자축했다.

10일 전현무는 SNS를 통해 "선물주는 생일. 좋은 일은 남들 다 알게!"라는 메시지와 함께 사진 두 장을 공개했다. 사진에는 전현무가 모교인 연세대학교 의료원에 1억 원을 기부하며 작성한 기부 서류와, MBC '나 혼자 산다' 스튜디오에서 생일 케이크의 초를 불고 있는 모습이 담겨 시선을 모았다.

소속사 SM C&C 역시 전현무가 지난 7일 자신의 생일을 맞아 연세대학교 의료원에 1억 원을 전달했다고 공식적으로 밝혔다. 전현무는 SNS에 직접 기부 사실을 알리며 자신의 선행이 더 많은 이들에게 긍정적인 영향으로 전해지길 바라는 마음을 드러냈다.

전현무의 기부 소식에 누리꾼들은 "오른손이 하는 일 왼손도 알고 전국민도 다 알게 해주세요", "마음도 멋진 무무" 등 따뜻한 응원의 메시지를 전했다.
조민정 기자



