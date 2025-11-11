[공식] 더보이즈 현재-선우-주연 스페셜 유닛 출격, 11일 '타이거' 발매

기사입력 2025-11-11 09:08


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 더보이즈의 새로운 유닛이 출격한다.

더보이즈 현재 선우 주연이 참여한 디지털 싱글 '타이거'가 11일 오후 6시 발매된다.

'타이거'는 날카롭고 단단한 보컬 라인과 강렬한 래핑이 어우러진 곡으로, 세계적인 팝 뮤지션 및 K팝 아티스트 작업을 이어온 미국 유명 프로듀서 뎀 조인츠(Dem Jointz)가 작곡과 편곡에 참여했다. 곡 전반을 감싸는 긴장감과 예측할 수 없는 멜로디 전개가 인상적이며, 파워풀한 퍼포먼스가 더해져 곡의 매력을 극대화했다.

'타이거'는 더보이즈의 네 번? 월드투어 '더 블레이즈'에서 선공개된 곡으로, 팬들의 뜨거운 반응에 힘입어 정식 발매가 결정됐다.

더보이즈는 정규 3집 '언익스펙티드'와 미니 10집 '에이이펙트'를 발매한데 이어 스페셜 유닛 앨범까지 발매하며 올 한해를 꽉 채우게 됐다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

