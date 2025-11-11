마마무 문별, 亞 투어 앞두고 겹경사…'S.O.S' 깜짝 컴백

기사입력 2025-11-11 09:10


마마무 문별, 亞 투어 앞두고 겹경사…'S.O.S' 깜짝 컴백

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 마마무 문별이 솔로 컴백한다.

문별은 11일 0시 공식 채널을 통해 디지털 싱글 'S.O.S' 티저를 깜짝 공개했다.

셀프캠 형식으로 제작된 영상은 문별 특유의 밝고 긍정적인 에너지가 고스란히 녹여냈다. 문별은 장난기 가득한 면모로 자유분방한 매력을 과시한 가운데, 경쾌한 리듬이 매력적인 신곡의 하이라이트 음원이 선공개돼 기대감을 고조시켰다.

또한, 영상 말미에는 디지털 싱글의 발매일인 14일 오후 6시, 셀프캠 영상 공개일인 24일 오후 12시 22분이 차례로 고지됐다. 셀프캠 영상 공개 시간은 문별의 생일인 12월 22일에서 착안해 특별한 의미를 더했다.

'S.O.S'는 사랑의 구조 신호를 보내는 특별한 사이를 표현한 곡으로, 문별은 팬들에게 빛이 되어줘서 고맙다는 진심 어린 메시지를 담아냈다. 특히, 문별은 아시아 투어를 앞두고 신곡 발매 소식을 전해 팬들의 설렘을 극대화했다. 문별은 오는 22~23일 양일간 서울 강서구 KBS 아레나에서 아시아 투어 '문별 (Moon Byul) CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow]'를 개최하고, 팬들과 만난다. '영원히 빛나는 마을'이라는 부제 아래, 팬들은 마을 곳곳에 기록된 문별의 기억과 감정을 함께 느끼며 빛나는 여정에 동행한다.

문별은 서울을 시작으로 12월 6일 싱가포르, 12월 14일 마카오, 12월 20일 가오슝, 2026년 1월 17~18일 도쿄, 1월 24일 타이베이 등에서 아시아 투어를 이어갈 예정이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

