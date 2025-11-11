'컴백 D-DAY' 클로즈 유어 아이즈, 파격 콘셉트 변신→'글로벌 대세…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 '글로벌 대세' 입지를 굳힐 새 앨범으로 돌아온다.
첫 번째 타이틀곡 'X'는 두려움과 한계를 깨뜨리고 앞으로 나아가고자 하는 클로즈 유어 아이즈의 의지를 담은 곡이다. 멤버 전민욱이 작사에, 켄신이 안무 제작에 직접 참여해 각자의 역량을 아낌없이 발휘했다.
두 번째 타이틀곡 'SOB'는 거침없는 자신감과 카리스마를 대담하게 풀어낸 곡으로, '나처럼 되고 싶어서 울게 될 거야'라는 도발적인 자신감을 '울다'라는 의미의 단어 'SOB'로 강렬하게 표현했다. 특히 미국 '그래미 어워즈' 수상 이력이 있는 카자흐스탄 DJ 이만벡과 함께한 곡으로, 그의 첫 K팝 협업곡이라는 점에서 전 세계 음악 팬들의 더욱 큰 기대를 모은다.
지난 4월 미니 1집 '이터널티(ETERNALT)'로 데뷔한 클로즈 유어 아이즈는 문학 소년 콘셉트의 데뷔곡 '내 안의 모든 시와 소설은'으로 음악 방송 2관왕을 기록해 '괴물 신인' 수식어를 얻었다. 7월에는 미니 2집 '스노이 서머'의 동명 타이틀곡으로 한 단계 더 나아간 음악 방송 3관왕을 달성해 글로벌 '슈퍼 루키' 입지를 굳혔다.
두 장의 앨범을 통해 눈을 감았을 때도 설득력 있는 음악으로 자신들만의 색을 확립해온 클로즈 유어 아이즈는 전작의 유쾌한 소년미에서 180도 달라진 거친 매력으로 역대급 컴백을 예고했다. 매 앨범마다 새로운 장르와 콘셉트에 도전하며 한계를 깨뜨려온 이들은 '블랙아웃'을 통해 또 다른 '믿고 듣는 음악'을 선사하며 '대세' 입지를 한층 더 확고히 굳힐 예정이다.
클로즈 유어 아이즈의 세 번째 미니 앨범 '블랙아웃'은 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com