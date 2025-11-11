'마라탕후루' 이어 이번엔 '냥' 중독주의보…서이브, 챌린지 영상으로 S…

'마라탕후루' 이어 이번엔 '냥' 중독주의보…서이브, 챌린지 영상으로 SNS 또 흔든다

사진 제공 = 팡스타

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 크리에이터 서이브가 신곡 '냥(Nyang)'으로 상승세를 이어가고 있다.

지난달 30일 발매된 서이브의 신곡 '냥(Nyang)'은 중독성 있는 훅과 재치 있는 안무로 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 얻고 있다.

'냥(Nyang)'은 지난 9일 인스타그램 인기 상승 오디오 4위, 10일 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 4위, 유튜브 주간 쇼츠 인기곡 22위, 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트 54위, 유튜브 주간 인기 뮤직비디오 차트 84위를 기록해 뜨거운 인기를 증명했다.

특히 '냥(Nyang)'은 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 순위에서 넷플릭스 화제작 '케이팝 데몬 헌터스' 속 히트곡 '골든(Golden)', 르세라핌의 '스파게티(SPAGHETTI) (feat. 제이홉)'와 엔믹스의 '블루 발렌타인(Blue Valentine)'을 이으며 주요 K팝 아티스트들과 어깨를 나란히 했다.

서이브는 지난 4일 SBS funE '더쇼'에 출연해 신곡 '냥(Nyang)' 첫 무대를 선보였다. 귀엽고 유쾌한 퍼포먼스로 무대를 가득 채우며 방송 직후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서 폭발적인 반응을 얻었다.

이날 현장에서는 가수 규빈, 82메이저 남성모, 디케이지 기석, 다크비 이찬 등 수많은 아티스트들과 함께한 '냥(Nyang)' 챌린지가 진행돼 글로벌 팬들의 더욱 큰 호응을 얻었다. 해당 챌린지 영상들은 SNS에서 빠르게 확산돼 '냥(Nyang)'의 인기를 더욱 끌어올리고 있다.

소속사 팡스타는 "서이브의 신곡 '냥(Nyang)'은 독창적인 사운드와 직관적인 퍼포먼스로 국내외 팬들의 주목을 받고 있다"며 "앞으로 국내 음악 방송 활동은 물론 해외 팬들을 위해 다양한 프로젝트도 계획 중"이라고 전해 기대감을 높였다.

서이브는 신곡 '냥(Nyang)'으로 계속해서 활발한 활동을 이어간다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

