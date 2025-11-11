'마라탕후루' 이어 이번엔 '냥' 중독주의보…서이브, 챌린지 영상으로 S…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 크리에이터 서이브가 신곡 '냥(Nyang)'으로 상승세를 이어가고 있다.
특히 '냥(Nyang)'은 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 순위에서 넷플릭스 화제작 '케이팝 데몬 헌터스' 속 히트곡 '골든(Golden)', 르세라핌의 '스파게티(SPAGHETTI) (feat. 제이홉)'와 엔믹스의 '블루 발렌타인(Blue Valentine)'을 이으며 주요 K팝 아티스트들과 어깨를 나란히 했다.
서이브는 지난 4일 SBS funE '더쇼'에 출연해 신곡 '냥(Nyang)' 첫 무대를 선보였다. 귀엽고 유쾌한 퍼포먼스로 무대를 가득 채우며 방송 직후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서 폭발적인 반응을 얻었다.
소속사 팡스타는 "서이브의 신곡 '냥(Nyang)'은 독창적인 사운드와 직관적인 퍼포먼스로 국내외 팬들의 주목을 받고 있다"며 "앞으로 국내 음악 방송 활동은 물론 해외 팬들을 위해 다양한 프로젝트도 계획 중"이라고 전해 기대감을 높였다.
서이브는 신곡 '냥(Nyang)'으로 계속해서 활발한 활동을 이어간다.
|
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com