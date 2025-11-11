송가인, 카키 니트+블랙 팬츠로 완성한 세련美…팬들 “매일 미모 갱신”[SCin스타]

기사입력 2025-11-11 22:36


송가인, 카키 니트+블랙 팬츠로 완성한 세련美…팬들 “매일 미모 갱신”[…

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 송가인이 독보적인 미모로 근황을 공개하며 화제를 모았다.

송가인은 11일 자신의 SNS에 별다른 코멘트 없이 여러 장의 사진을 게재, 팬들의 이목을 집중시켰다. 공개된 사진에서 송가인은 카키 컬러 니트 톱과 블랙 팬츠로 세련되면서도 편안한 스타일링을 선보였다. 자연스럽게 흐르는 헤어, 은은한 미소, 깊은 눈빛까지 더해져 특유의 여유와 자신감이 묻어난다. 남다른 분위기와 한층 더 빛나는 비주얼이 시선을 사로잡았다.

사진을 접한 팬들은 "매일 미모 갱신", "여신 강림", "분위기가 남다르다" 등 폭발적인 반응을 보이고 있다. 최근 송가인은 신곡 '사랑의 맘보'를 발표, 예능과 콘서트 무대에서 활발한 활동을 이어가며 전성기를 이어가고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



