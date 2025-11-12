68만 유튜버 A씨, 강남 식당 폭행혐의로 내사…폭행 전과 들통[SC이슈]

기사입력 2025-11-12 07:20



[스포츠조선 백지은 기자] 68만 구독자를 보유한 40대 인기 유튜버 A씨가 폭행 혐의로 신고당했다.

11일 서울 강남경찰서는 A씨가 옆자리 손님을 폭행했다는 신고를 받고 내사에 착수했다고 밝혔다.

A씨는 8일 0시 10분쯤 서울 강남구 논현동의 한 식당에서 옆 테이블 손님과 말다툼을 벌이다 모자를 잡아끄는 등 폭행한 혐의를 받는다. A씨는 폭행 전과도 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 진술과 CCTV 영상 등을 토대로 실제 폭행이 있었는지를 확인 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

3.

KCM, '13년간 숨긴 딸 얼굴' 당당히 공개..."너무 사랑스러워 저절로 웃음이 나"

4.

[공식] 차은우, 성실함 도 넘었다..하이라이트 메들리로 '군백기無' 행보

5.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

3.

KCM, '13년간 숨긴 딸 얼굴' 당당히 공개..."너무 사랑스러워 저절로 웃음이 나"

4.

[공식] 차은우, 성실함 도 넘었다..하이라이트 메들리로 '군백기無' 행보

5.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

2.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

3.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

4.

'4G 연속 풀세트' GS칼텍스, 레이나 2G 연속 제외 "동행은 했는데 통증이…"

5.

"너는 특출난게 없다" 캠프 10일 만에 귀국 통보 → 그런데 반년 만에 대반전. 7R 66번의 반란. 도대체 무슨 일이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.