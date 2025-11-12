곽튜브, 방송 최초 ♥공무원 아내 공개..전현무에 신혼여행 합류 제안 ('전현무계획3')

기사입력 2025-11-12 08:29


곽튜브, 방송 최초 ♥공무원 아내 공개..전현무에 신혼여행 합류 제안 (…

[스포츠조선 정유나 기자] '전현무계획3' 곽튜브가 방송 최초로 아내를 깜짝 공개한다.

14일(금) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 5회에서는 '경상북도 소도시 특집' 1탄으로 상주를 찾은 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '단돈 3천원'하는 우거지국밥을 영접하는 현장이 펼쳐진다.

이날 전현무는 곽튜브가 퉁퉁 부은 얼굴로 나타나자, "피곤할 때지, 신혼이니까~. 인정한다"며 시작부터 새신랑 놀리기에 돌입한다. 이후 두 사람은 상주 중앙시장에 들러 상인들이 '강추'한 우거지 국밥집으로 향한다. 그런데 두 사람은 문을 열고 들어간 국밥집 내부의 특이한 구조에 놀라워하면서 "오마카세네~"라고 감탄해 궁금증을 유발한다. 뒤이어 전현무는 1936년부터 이어져왔다는 설명에, "중일전쟁 1년 후부터 시작된 식당"이라며 감탄하더니 "근래에 온 곳 중 제일 좋다"며 기대감을 드러낸다. 얼마 후, 우거지국밥을 맛본 두 사람은 "진짜 맑고 시원하다. (손님) 회전율도 엄청 빠르다. 상주의 패스트푸드"라며 '엄지 척'을 한다.


곽튜브, 방송 최초 ♥공무원 아내 공개..전현무에 신혼여행 합류 제안 (…
뜨끈한 우거지국밥으로 몸과 맘을 데운 두 사람은 '먹친구'를 만나러 이동한다. 차안에서 전현무는 "오늘의 '먹친구'는 92년생 여배우고, 대구 출신이다"라고 힌트를 준다. 곽튜브는 "우리 아내도 대구 출신이니 물어보겠다"며 즉석에서 전화 찬스를 쓴다. 전화가 걸리자, 전현무는 곽튜브 아내와 반갑게 인사한 뒤 "내일 신혼여행 가네~ 좋겠다"며 부러워한다. 이에 곽튜브 아내는 "같이 가실래요?"라고 착한(?) 제안을 하지만, 곽튜브는 "현무 형 바빠~"라며 '칼 차단'에 나선다. 곽튜브 말에 빵 터진 전현무는 "안 바빠도 (신혼여행을) 따라가면 내가 얼마나 비참하겠어"라며 씁쓸한 미소를 지어 짠내를 더한다.

전현무-곽튜브는 물론 곽튜브의 아내에게까지 뻗어나간 '대환장' 케미가 기대되는 가운데, 웃음꽃이 만발한 경북 상주 먹트립 현장은
14일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획3' 5회에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

3.

오연수, 유튜브서 '훈남' 26세 子 최초 공개 이유..."관종 아닌 일상 기록" ('오연수')

4.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

5.

"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑' 관리 고백(라꼰즈)

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

3.

오연수, 유튜브서 '훈남' 26세 子 최초 공개 이유..."관종 아닌 일상 기록" ('오연수')

4.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

5.

"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑' 관리 고백(라꼰즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

2.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

3.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

4.

'천재 유격수' 이후 확실한 주인이 없다…'FA 대어 등장' 외부 영입으로 답 내릴까

5.

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.