"출연부터 가발 쓸까말까도 엄청 고민"…박미선, "올해 딱 한번 스케줄"…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 박미선이 '유퀴즈' 출연 소감을 전했다.
덧붙여 "암튼 걱정해주신 모든 분들 감사합니다"라고 인사하기도 했다.
한편 12일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 박미선, 김상욱 교수와, 2025 프로야구 우승팀인 LG 트윈스의 염경엽 감독과 김현수 선수가 출연한다. 이날 짧은 숏컷 헤어스타일 등장한 박미선을 보자 유재석은 "정말 보고 싶었다. 건강한 모습으로 돌아온 우리의 단짝 누나, 박미선 씨입니다"라며 반갑게 인사했다. 박미선은 환한 미소로 "많은 분들이 이 모습을 보고 놀라실 것 같다. 너무 파격적으로 나와서… 사실 용감하게 나온 거다"라고 말하며 웃음을 자아냈다.
유재석이 "유방암 진단을 받았을 때 실감이 안 나셨을 것 같다"라고 묻자, 박미선은 "실감이 안 났다. 아직도 체력이 완전히 올라온 건 아니다"라고 솔직하게 답했다.
그는 "저는 '완쾌'라는 단어를 쓸 수 없는 유방암"이라며, "폐렴으로 입원해 2주 동안 항생제 등 여러 치료를 받았다. 원인을 몰랐으니까. 얼굴이 부을 정도였지만, 살기 위한 치료였기에 견뎠다"고 회상했다.
그럼에도 불구하고 박미선은 특유의 긍정적인 태도를 보였다. 그는 "겨울에 아팠던 것도 감사하고, 한여름에 시원한 곳에서 치료받은 것도 감사하더라. 이런 마음가짐으로 치료하는 내내 즐거웠다"고 밝혔다. 또한 "많은 분들이 걱정과 염려를 보내주셨다. 아파보니 제가 많은 사랑을 받고 있다는 걸 알게 됐다"며 팬들과 동료들에게 진심 어린 감사를 전했다.
