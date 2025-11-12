넥슨 자회사 엠바크가 개발한 신작 '아크 레이더스', 글로벌 판매량 40…

넥슨 자회사 엠바크가 개발한 신작 '아크 레이더스', 글로벌 판매량 400만장 돌파하며 초흥행

넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 신작 '아크 레이더스(ARC Raiders)'가 출시 후 글로벌 판매량 400만 장을 돌파했다고 밝혔다.

지난 10월 30일 전 세계 주요 플랫폼(스팀, 에픽 게임즈 스토어, X박스 시리즈 X|S 스토어, 플레이스테이션 스토어)에 정식 출시된 '아크 레이더스'가 400만 장을 판매하며 글로벌 밀리언셀러 반열에 올랐다. 이를 바탕으로 전 플랫폼 최고 동시접속자수 70만 명을 달성하며 출시 첫 주 기록을 자체 경신했다.

출시 후 2주간 스팀에서는 글로벌 매출과 인기 게임 순위 1위를 유지했고 최다 플레이 게임 순위 3위에 올랐으며, 한국·일본·대만·태국 등 아시아 주요 지역에서도 판매 1위를 기록하는 등 서구권과 아시아권을 아우르는 흥행세를 이어가고 있다. 스팀 이용자 평가에서도 7만 9000여 개 리뷰 중 89%가 긍정적 반응을 남기며 '매우 긍정적(Very Positive)' 등급을 유지하고 있으며, 뛰어난 그래픽과 몰입감, 사운드 디자인과 높은 완성도에 대한 호평이 이어지고 있다.

넥슨 일본법인 이정헌 대표는 "넥슨 역사상 가장 성공적인 글로벌 게임 출시를 달성한 엠바크 스튜디오 팀에게 축하와 감사인사를 전한다"며 "전세계 이용자 커뮤니티가 '아크 레이더스'에 보여주는 열정은 매우 고무적이며, 이번 달부터 순차적으로 공개될 신규 맵, 아크 기계, 무기와 퀘스트 등 콘텐츠 업데이트를 통해 그 열기가 더욱 확산되길 기대한다"고 말했다.

한편 '아크 레이더스'는 폐허가 된 미래 지구, 일명 '러스트 벨트'를 배경으로 생존자 '레이더'가 되어 자원을 확보하고 생존을 모색하는 PvPvE 기반 익스트랙션 어드벤처 게임이다. 이용자는 지상에서 기계 생명체 '아크(ARC)'와 맞서 싸우거나 다른 이용자와 협력·경쟁하며 탐험을 이어가게 된다.


