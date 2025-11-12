[공식] '로코 근본' 오십니다..전지현, 지창욱과 '인간X구미호' 주인공

기사입력 2025-11-12 09:42


[공식] '로코 근본' 오십니다..전지현, 지창욱과 '인간X구미호' 주인…

[스포츠조선 문지연 기자] '인간X구미호(가제)'가 전지현, 지창욱의 캐스팅을 확정 짓고 시청자를 홀릴 준비를 마쳤다.

JTBC에서 방송되고, 아마존 프라임 비디오를 통해 전세계로 스트리밍 예정인 드라마 '인간X구미호(가제)'(임메아리 극본, 김정식 연출)는 인간을 홀리는 요망한 존재와 요물을 끌어들이는 인간이 운명의 교차점에서 마주하는 미지수(x) 판타지 로맨틱 코미디다. '손해 보기 싫어서' '힘쎈 여자 강남순'으로 호평받은 김정식 감독과 '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다' '뷰티 인사이드'로 많은 이들의 '인생 로코'를 탄생시킨 임메아리 작가가 의기투합해 뜨거운 관심을 모으고 있다.

무엇보다 오랜만에 로맨틱 코미디로 돌아온 전지현과 지창욱의 만남이 설렘을 높인다. 설명이 필요 없는 두 배우는 색다른 캐릭터를 만나 판타지 같은 로맨스를 완성할 전망이다.

먼저 전지현은 뛰어난 연기력과 아름다운 비주얼로 사람들을 홀리는 톱배우이자, 이천 년 묵은 구미호 '구자홍'을 연기한다. 구자홍은 사람 홀리는 재주를 타고난 만큼 대단한 스캔들을 몰고 다니는 인물. 신비롭고 강력한 능력으로 인간 따위 주무르는 건 일도 아니었던 그는 어느 날 능력이 통하지 않는 유일무이한 인간 최석(지창욱 분)을 만나게 된다. 구자홍은 자신을 불능으로 만드는 불길한 남자 앞에 전투력과 흥미를 동시에 불태운다. '로코의 근본'이라 해도 과언이 아닌 전지현이 이색적이고 매혹적인 '구자홍'을 어떻게 그려나갈지 기대를 자극한다.

지창욱은 용한 무당이자 오성박물관 관장 '최석'으로 변신한다. 매사 가볍고 유쾌해 보이는 최석은 사실 세상의 험한 것들을 보고 느낄 줄 아는 특별한 능력의 소유자. 그는 제 영역을 마음대로 침범하는 구미호에게 알 수 없는 흥미를 느끼기 시작하면서 격변을 맞는다. 다양한 장르를 모두 섭렵한 배우이자, 로맨스 장르에서 남다른 활약을 보여온 지창욱이 '인간X구미호(가제)'에서는 어떤 매력으로 시청자들을 사로잡을지 궁금해진다. 매력적인 콘셉트에 녹아든 전지현, 지창욱과 '로코 마스터' 제작진이 완성할 색다른 판타지 로맨틱 코미디가 기대를 모은다.

한편, '인간X구미호(가제)'는 JTBC에서 방송되며, 아마존 프라임을 통해 전 세계 시청자들에게 공개될 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

