'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

기사입력 2025-11-12 13:13


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이태곤이 인생 최초 커플링 공개와 함께 러브스토리를 공개한다.

오늘(12일, 수) 저녁 8시에 방송되는 tvN STORY 영자와 세리의 '남겨서 뭐하게' 17회에서는 새로운 예약 손님으로 등장한 이태곤의 운명적 러브스토리가 공개된다.

강원도 정선의 두 번째 날에는 새로운 예약 손님 이태곤이 등장한다.

'맛선 프로젝트'를 위해 '남겨서 뭐하게'를 찾은 이태곤을 위한 2 MC의 대접 한상으로 43년 전통의 장칼국수와 특별한 제육 한상이 펼쳐져 침샘을 자극하는 한편, 2 MC와 이태곤의 폭풍 토크가 이어져 관심을 모은다.

집에 업소용 냉장고와 1억 원 상당의 낚시용품이 갖춰져 있을 정도로 '낚시광'으로 유명한 이태곤과, 낚시로 슬럼프를 극복했다고 알려진 소문난 낚시꾼 박세리의 '물 만난' 낚시 토크가 펼쳐진다.

뿐만 아니라, 현재 열애 중으로 알려진 이태곤이 방송 최초로 운명적인 소개팅 일화를 공개해 관심을 집중시킨다.

처음으로 커플링을 해봤다고 밝힌 이태곤은 화끈하게 연인에 대한 첫 만남, 첫인상 등 달달한 러브스토리를 풀어내며 맛자매 이영자와 박세리의 부러움을 산다.

한편, '남겨서 뭐하게'는 "음식은 남김없이, 인연과의 이야기는 남기자"라는 모토의 먹방 & 토크 버라이어티 예능.


새롭게 리뉴얼해 돌아온 '남겨서 뭐하게'에서는 예약 손님 게스트가 고마움, 미안함 등 속마음을 전하고 싶은 맛선 상대 '맛선자'에게 특별한 음식을 대접하며 이야기를 나눌 수 있는 '맛선 프로젝트'를 진행, 맛과 웃음, 감동까지 잡는다.

2 MC인 국가대표 맛잘알 이영자와 맛의 큰손 언니 박세리가 맛의 메신저 '맛신저' 역할로 고객 만족도 200%의 최상의 서비스를 선사할 예정이다.

narusi@sportschosun.com

