'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지…

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] MBN 리얼리티 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣'에서 가수 이사벨라가 직장암 4기임을 고백한다.
오늘(12일) 밤 10시 20분에 방송되는 MBN '언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 리얼리티 뮤직쇼이다.
여기에 장윤정이 MC를 맡고, 조혜련, 손태진, 오마이걸 효정이 패널로 함께한다.
'언포게터블 듀엣'에 부부 출연자가 처음으로 등장한다. 남편은 환갑이라는 이른 나이에 치매 판정을 받은 상황.
그런데 방송 중에 아내인 이사벨라가 청천벽력 같은 소식을 전한다고.
이사벨라는 "올해 봄에 암이 폐로 전이 됐다는 것을 알게 됐다"고 밝혀 충격을 선사한다.
그럼에도 불구하고 이사벨라는 남편을 향해 "열심히 건강 되찾고 돈 벌어서 내가 살아있는 한 당신 끝까지 책임질거야"라며 암 투병 중인 자신보다 남편을 먼저 생각하는 모습으로 스튜디오를 울컥하게 만든다.
치매 남편과 암 투병중인 아내의 이야기에 안타까워 하던 장윤정은 "나도 몸이 굉장히 힘들고 지친 어느 날 (내가 힘들어 한다는 것을) 가족이 알고 있다는 것을 느낄 때가 있다"며 솔직한 경험을 토로한다. "저렇게 힘든 상황에서 괜찮다고 말씀하시는 것 자체가 '대단하고 위대하다'라고 말씀드리고 싶다"고 위로하며 눈시울을 붉힌다.
이사벨라와 남편의 죽음을 초월한 사랑과 장윤정의 솔직한 고백이 공개될 '언포게터블 듀엣'은 오늘 밤 10시 20분 MBN을 통해 방송된다.
narusi@sportschosun.com