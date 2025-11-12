홍석천, '남장 여자' 엄지훈에 대놓고 쌍욕 "X발 짜증나"…비난 폭주 …

|
[스포츠조선 이우주 기자] '톱게이' 방송인 홍석천이 개그우먼 엄지윤의 남장 여자 부캐인 엄지훈에게 무례했다는 지적이 쏟아지고 있다.
홍석천의 불만은 계속됐다. 홍석천은 "작가 너 이렇게 쓸 거냐. XX 힘들다"며 엄지훈과의 상황극에 불편해한 것은 물론 빼빼로 게임을 해야 한다는 말에 "설마 나랑 얘랑? 진짜로? X발 짜증나는데"라고 욕을 하기도 했다.
영상이 공개된 후 홍석천의 태도가 무례하다며 구독자들의 비난이 쏟아졌다. 엄지훈이라는 훈남 캐릭터를 받아들이지 못하고 대놓고 불쾌감을 표현했다는 것. 캐릭터 콘셉트를 존중하지 않고 엄지윤 본캐로 대하며 욕설까지 하는 모습이 선을 넘었다는 반응이 줄을 이었다. 구독자들은 "세계관 이입 안 할 거면 왜 데려온 거냐", "남들이 언니거리면서 여자 따라 하는 건 괜찮냐", "할 말이 있고 못할 말이 있지 욕설은 선 넘는다", "게스트한테 욕설하고 째려보고…사과문 쓰셨으면 좋겠다" 등의 댓글을 남기며 홍석천의 태도를 거세게 지적했다.
