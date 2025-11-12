홍석천, '남장 여자' 엄지훈에 대놓고 쌍욕 "X발 짜증나"…비난 폭주 ('보석함')

기사입력 2025-11-12 16:11


홍석천, '남장 여자' 엄지훈에 대놓고 쌍욕 "X발 짜증나"…비난 폭주 …

[스포츠조선 이우주 기자] '톱게이' 방송인 홍석천이 개그우먼 엄지윤의 남장 여자 부캐인 엄지훈에게 무례했다는 지적이 쏟아지고 있다.

11일 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '빼빼로데이에 빼어난 미모의 셰프 어렵게 모셨습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. '홍석천의 보석함'은 게이 방송인 홍석천과 김똘똘이 게스트로 출연한 남자 연예인의 비주얼에 감탄하며 그야말로 '추앙'하는 콘텐츠.

홍석천과 김똘똘은 "제작진이 게스트를 안 알려줬다. 훈남 셰프라는 것만 알려주더라"라며 게스트의 정체에 잔뜩 기대했다. 이번 게스트는 엄지훈. 엄지훈은 훈남 셰프 콘셉트로 남장을 한 엄지윤의 부캐이다. 엄지훈의 등장에 당황한 두 사람은 말을 잇지 못했다. 캐릭터의 몰입한 엄지훈의 모습을 본 홍석천은 "재수 오방지다", "염병 떨고 있다. 진짜 짜증난다"며 불쾌감을 토로했다.


홍석천, '남장 여자' 엄지훈에 대놓고 쌍욕 "X발 짜증나"…비난 폭주 …
푸시업을 잘한다는 엄지훈의 말에 홍석천은 즉석에서 대결을 제안했다. 무릎을 꿇고 폭주하는 엄지훈의 모습에 홍석천은 제작진에게 "진짜 지친다. 그만해라. 저것들 미치겠다"며 자리를 떴다.

홍석천의 불만은 계속됐다. 홍석천은 "작가 너 이렇게 쓸 거냐. XX 힘들다"며 엄지훈과의 상황극에 불편해한 것은 물론 빼빼로 게임을 해야 한다는 말에 "설마 나랑 얘랑? 진짜로? X발 짜증나는데"라고 욕을 하기도 했다.

빼?蹊 게임을 하다 입술이 닿자 홍석천은 "퉤퉤퉤"라며 "나 54년 만에. 내 순정을 뺏겼어"라고 괴로워했다.

영상이 공개된 후 홍석천의 태도가 무례하다며 구독자들의 비난이 쏟아졌다. 엄지훈이라는 훈남 캐릭터를 받아들이지 못하고 대놓고 불쾌감을 표현했다는 것. 캐릭터 콘셉트를 존중하지 않고 엄지윤 본캐로 대하며 욕설까지 하는 모습이 선을 넘었다는 반응이 줄을 이었다. 구독자들은 "세계관 이입 안 할 거면 왜 데려온 거냐", "남들이 언니거리면서 여자 따라 하는 건 괜찮냐", "할 말이 있고 못할 말이 있지 욕설은 선 넘는다", "게스트한테 욕설하고 째려보고…사과문 쓰셨으면 좋겠다" 등의 댓글을 남기며 홍석천의 태도를 거세게 지적했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

2.

'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지 남편 지킬 것"

3.

'218cm' 최홍만, 비행기서 '고통 호소'..."앞에 분 제발 뒤로 하지 마세요"

4.

'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무서워"

5.

"신부 이름은 이혜영" 이상민, 재혼 후에도 끝없는 전처 소환에 당황

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

2.

'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지 남편 지킬 것"

3.

'218cm' 최홍만, 비행기서 '고통 호소'..."앞에 분 제발 뒤로 하지 마세요"

4.

'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무서워"

5.

"신부 이름은 이혜영" 이상민, 재혼 후에도 끝없는 전처 소환에 당황

스포츠 많이본뉴스
1.

두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는

2.

뭐? FA 유격수 최대어가 다저스로 온다고? 이는 왜 김혜성에게 재앙같은 소식인가

3.

“한국 대표팀 죄송합니다” 끝내 수술대 오른 사상 최초의 선수, 미리 고백했었다

4.

"양민혁, 수준 낮은 K리그서 왔다" 포스테코글루 폭언 완전 틀렸다→英 특급 주목 "대한민국+토트넘 차세대 슈퍼스타"

5.

원태인 '껌딱지' 문동주, 이렇게 행복한 표정이 나오다니... 대표팀에서 가장 친해진 두 남자[대표팀 출국현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.