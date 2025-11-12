문가영, 흰 크롭티+레깅스로 완성한 명품 몸매 ‘눈길’[SCin스타]

기사입력 2025-11-12 16:19


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문가영이 독보적인 몸매 라인으로 눈길을 끌었다.

12일 문가영은 자신의 SNS를 통해 한 호텔로 보이는 공간에서 여유로운 일상을 담은 사진을 공개했다. 사진 속 문가영은 흰색 크롭티에 검정 레깅스를 매치한 편안한 차림으로 거울을 보며 휴대폰을 확인하고 있다. 수수한 패션에도 불구하고 잘 관리된 몸매 라인이 돋보였으며 특유의 우아하면서도 세련된 분위기가 시선을 끌었다.

이어 공개된 또 다른 사진에서는 침대에 살짝 기대 앉은 채 포즈를 취하며 청초한 미모를 자랑해 팬들의 감탄을 자아냈다.

네티즌들은 "운동으로 다져진 몸매가 돋보인다", "화보인 줄 알았다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 문가영은 지난달 21일부터 방송 중인 밴드 결성 서바이벌 예능 엠넷 '스틸하트클럽'에서 MC로 활약 중이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



