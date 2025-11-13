[지스타 2025] 넷마블, 5종의 신작으로 내년에도 히트 이어간다

|
넷마블은 지난해 히트작 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'를 앞세워 3년만에 연간 영업이익을 흑자로 전환시키며 턴어라운드에 성공했다.
올해 넷마블관은 '프로젝트 이블베인', '나 혼자만 레벨업: KARMA(카르마)', '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)', '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)', 'SOL:enchant(솔: 인챈트)' 등 다양한 장르의 5종 신작을 총 112 부스, 145개 시연대로 구성해 관람객이 직접 즐길 수 있는 체험 중심 프로그램으로 꾸며진다.
중앙 무대에선 다양한 현장 프로그램이 진행되며, 부스 내에는 '일곱 개의 대죄: Origin'의 주요 캐릭터 '다이앤'의 거대 조형물과 '몬길: STAR DIVE'의 거대 야옹이가 전시돼 관람객의 눈길을 끌 예정이다. 또 현장에서도 경품 퀴즈쇼, 스탬프 랠리 미션 등 여러 이벤트와 경품이 준비될 예정이다.
출품작별 다양한 프로그램들도 마련된다. 우선 첫 시연대를 마련한 '프로젝트 이블베인'은 김성회, 닛몰캐쉬 등 인기 인플루언서와 함께하는 협동 플레이 시연과 인증 이벤트를 통해 관람객들에게 선물을 제공한다.
'일곱 개의 대죄: Origin'은 서새봄, 옥냥이, 따효니 등 인기 인플루언서와 함께 보스를 토벌하는 타임어택 챌린지를 진행하며, 매일 마지막 무대에서 인플루언서들이 직접 PS5 프로 등의 선물을 추첨하는 이벤트 무대가 진행된다.
'일곱 개의 대죄: Origin'은 전세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG로 멀티버스 기반의 오리지널 스토리로 원작 '일곱 개의 대죄', '묵시록의 4기사' 캐릭터는 물론 게임만의 캐릭터도 만나볼 수 있다. 이번 지스타에서는 스토리 모드를 비롯해 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하는 오픈월드 모드, 원작에 등장하는 마신 3종과의 긴박감 넘치는 전투를 경험할 수 있는 보스 타임어택 콘텐츠를 공개한다. 내년 1월 28일 콘솔·PC·모바일 플랫폼으로 글로벌 동시 출시된다.
'나 혼자만 레벨업: KARMA'는 개발 총괄 PD가 등장해 게임 소개, 질의응답을 진행하는 이벤트 무대와 닛몰캐쉬, 일오팔, 룩삼 등 인플루언서와 함께 하는 타임어택 대결 시연 등이 준비된다. 쿼터뷰 시점에서 즐기는 호쾌한 전투 액션이 특징인 '나 혼자만 레벨업: KARMA'는 모바일·PC 플랫폼으로 개발중인 로그라이트 액션 RPG로, '나 혼자만 레벨업' 애니메이션을 기반으로 원작에서 상세하게 묘사되지 않았던 '윤회의 잔'을 사용해 과거로 돌아간 '성진우'가 차원의 틈새에서 보낸 27년간의 군주 전쟁 서사를 담고 있다.
실시간 태그 플레이로 즐기는 '몬길: STAR DIVE'는 지난 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 후속작으로, 언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 스토리 연출, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 시원한 전투 액션, 몬스터 포획, 수집, 합성이 가능한 '몬스터링 컬렉팅' 등이 특징이다. 지스타 현장에서는 초반부 스토리와 보스 토벌 콘텐츠를 직접 체험할 수 있으며, 이와 함께 런칭 트레일러 티저 2종 및 신규 에피소드 지역 프리뷰를 공개한다.
특히 한국의 멋을 담은 신규 지역 '수라'와 수라 지역의 '낙산' 마을을 처음 선보이며, 새롭게 공개되는 한국 컨셉 캐릭터를 포함한 21종의 캐릭터를 만나볼 수 있다. 아울러 '한울'과 한국 도깨비 '두억시니'가 강력한 보스로 등장하는 모습을 현장 무대를 통해 선보일 예정이다.
야외 부스를 마련한 미공개 신작 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 체험 이벤트도 운영된다. 인터랙션 미디어 아트가 구현된 부스에서는 게임 핵심 콘텐츠인 '신권'을 간접 체험할 수 있는 이벤트를 마련했다. 현장 관람객은 신권 아이디어 공모 이벤트, 유튜브 채널 구독 이벤트에 참여하고 이벤트 코인을 획득해 경품으로 교환할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com