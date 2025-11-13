황정민·정성화·정상훈, 일 냈다…유쾌한 연기 향연→성대모사로 증명한 3人…

|
전 세계 무대를 웃음과 감동으로 사로잡은 글로벌 히트작, 웰메이드 뮤지컬 '미세스 다웃파이어'(제작 샘컴퍼니·스튜디오선데이·롯데컬처웍스)가 벌써부터 온라인 상에서 화제를 모으고 있다.
영상 속에서 황정민은 울고, 웃고, 화가 난 까마귀까지 익살스러운 톤으로 표현해 객석을 웃음바다로 만들었으며, 정성화는 "느그 판사 샌프란시스코 살재, 어저께도 같이 밥 묵고 다 했다 임마!"(영화 '범죄와의 전쟁'), 정상훈은 "내 몸속에 일본 놈들이 쏜 총알이 여섯 발이 있지요."(영화 '암살') 등 시대와 장르를 넘나드는 성대모사 대사로 관객들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 특히 이 장면은 작품의 재미에 시동을 거는 첫 지점이자 "이 공연, 정말 재밌다"라는 확신을 심어주는 결정적 웃음 포인트다.
한편 '미세스 다웃파이어'는 다음 달 7일까지 국내 최초의 뮤지컬 전용 극장인 샤롯데씨어터에서 만날 수 있으며, 지역별 공연 정보와 티켓 예매는 각 지역 공연장 홈페이지와 NOL 티켓, 티켓링크에서 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
