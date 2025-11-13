'암 완치' 진태현 "3주 동안 달리질 못해..반성하며 쉬는 중"

기사입력 2025-11-13 07:59


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 진태현이 부상으로 인해 달리기를 쉬고 있다고 밝혔다.

진태현은 13일 "운동 나갔다 우연히 선규 형 부부를 만났다. 서로 건강을 걱정해 주는 사이인데 가끔 보니 참 반갑다. 건강 챙기며 촬영 잘하시길 응원한다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 진태현, 박시은 부부와 진선규, 박보경 부부는 밝게 웃으며 포즈를 취했다. 부부가 함께 다정하게 운동하는 모습이 훈훈함을 자아낸다.


이어 진태현은 "요즘 저는 작은 부상으로 3주 가까이 달리질 못한다. 걷기와 슬로 조깅으로만 몸을 풀어주고 있다. 하루하루 나아진다고 생각하니 또 다음이 기대된다"며 "올해 풀코스들을 포기하고 10k 기록을 도전한다고 훈련한 게 문제였다. 계산도 산도 뛰지 않고 근력 부족이었다. 반성하면서 쉬고 있는데 다시 신나게 달리길 바라본다"고 밝혔다.

또 "운동하고 좋아하시는 여러분도 무리하지 마시고 천천히 몸을 만들고 도전하시길 응원한다. 그리고 아프신 곳 있으면 병원 가시고 절대 회복해라. 무리하면 안 된다"며 진심 어린 조언을 남겼다.

한편 진태현은 지난 6월 갑상선암 수술을 받은 후 꾸준히 회복 중이다. 러닝을 포함한 일상적인 운동을 통해 건강을 챙기고 있으며, 지속적인 자기 관리로 많은 응원을 받고 있다.

