레전드 축구선수 린가드, '나혼산' 출격..한강뷰 집 최초 공개

[스포츠조선 조윤선 기자] MBC '나 혼자 산다'에 레전드 축구 선수 '제시 린가드'가 출격한다. 한국살이 2년 차 '린가드 하우스'와 완벽하게 'K-패치' 된 그의 한국 일상이 최초 공개될 예정으로 기대가 쏠린다.
공개된 사진에는 뻥 뚫린 한강뷰를 자랑하는 '린가드 하우스'와 제시 린가드의 모닝 루틴, 그리고 눈에서 꿀이 떨어지는 '딸 바보'의 면모가 고스란히 담겨 있다. 또한 집안 곳곳에 자리한 각종 'K-오브제'가 시선을 사로잡는다.
헤어캡을 쓴 채 아침을 맞이한 제시 린가드는 "너무 추워~"라며 침대에서 일어날 줄 모른다. 힘겹게 몸을 일으킨 그는 물티슈로 고양이 세수를 하고, 거실로 나와 소파 위를 뒹굴며 사랑스러운 딸과 영상통화로 행복한 시간을 보낸다.
그런가 하면 FC서울의 주장 제시 린가드와 부주장 김진수 선수가 브런치를 즐기는 모습도 공개된다. 제시 린가드는 "저랑 비슷해요"라며 김진수와 수다를 떨고, 두 사람의 공통점이 무엇일지 궁금증을 불러일으킨다.
한편, 제시 린가드는 자신의 시그니처 세리머니인 손동작의 의미를 직접 밝힌다고 해 관심이 집중된다.
'K리그'의 슈퍼 스타, '제시 린가드'의 한국살이는 오는 14일 밤 11시 10분, '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.