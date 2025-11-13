FNC엔터테인먼트, 분기별 흑자 기조 유지하며 흑자폭 확대…7년내 분기 기준 최우수 실적[고재완의 ShowBIZ]

기사입력 2025-11-13 10:56


FNC엔터테인먼트, 분기별 흑자 기조 유지하며 흑자폭 확대…7년내 분기 …

[고재완의 ShowBIZ] 에프엔씨엔터테인먼트(173940, FNC엔터테인먼트. 이하 FNC)는 전자공시시스템을 통해 2025년 3분기 연결기준 실적을 공시했다. 연결 기준 3분기 매출액은 295억 원, 영업이익은 18억 원으로, 2분기에 이어 연속 흑자를 기록하며 최근 7년 내 분기 기준으로는 가장 우수한 실적을 달성했다. 2분기부터 이어진 실적 회복세가 본격적인 성장 국면으로 진입하며 연간 실적 또한 큰 폭으로 개선될 전망이다.

FNC는 핵심사업 집중의 성과로 음악사업 부문 매출이 185억원을 기록하며 전년 동기 대비 43% 증가했다. 이는 전년도 전체 매출비중 56%에서 6% 포인트 상승한 약 62%를 차지하는 수준으로, 회사의 핵심사업 비중이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다. 이 같은 음악사업의 성장세는 국내외 공연확대에 기인한다. 또한 음악사업 수익성 강화를 통해 손익 실적도 개선된 것으로 보인다.

3분기에는 소속 가수 전원이 총 54회에 걸친 투어를 진행하며 활발한 공연 활동을 이어갔다. 특히 피원하모니가 9회, 엔플라잉이 16회 공연을 펼치는 등 공연 규모 확대로 코로나 19이후 분기 기준 최대 규모 공연을 성공적으로 개최했다. 또한 올해 1분기 대만으로 무대를 확장한 FNC 소속 밴드그룹 합동 콘서트인 'FNC 밴드 킹덤'이 7월 일본, 8월 대만에서 연이어 개최되었다.

FNC의 모든 소속 가수들은 연말까지 활발한 공연 활동을 이어간다. FT아일랜드, 정용화, 엔플라잉은 각각 국내에서 앵콜 콘서트를 진행한다. 특히 엔플라잉은 기존 서울 공연보다 규모를 확대한 서울 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 3회 공연을 개최하며, 전 회차 전석 매진을 기록해 국내 팬덤의 확장세를 입증했다. 한편, 피원하모니는 최근 북미·남미 투어를 성공적으로 마무리하고 내년 초 유럽 투어를 앞두고 있어, 글로벌 시장에서의 활동 폭을 한층 넓힐 계획이다.

한편 주요 배우 정해인의 넷플릭스 드라마 출연에 따라 또 하나의 핵심사업인 배우매니지먼트 사업의 성과도 가시화될 것으로 전망된다. 이에 따라 4분기에도 성장 흐름을 이어가며 수익구조를 한층 강화할 것으로 기대된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이성미 "생모가 100일 때 날 버려..父 5혼? 좋은 엄마 찾아주려고"(나는꼰대다)

2.

이영자, 송가인 '뚱땡이' 발언에 정색 "그 말 안 하면 안 되나"

3.

뉴진스 전원 어도어 복귀…'뉴진스맘' 민희진은 손절엔딩일까[SC이슈]

4.

김일우, ♥박선영과 1년 만났는데.."결혼하고 싶어 만나는 게 아냐" ('신랑수업')

5.

'장광 딸' 미자, 금수저라 MBC 왕따 당했는데 "집 망해 빚더미, 빨간 딱지 붙어" ('나래식')

연예 많이본뉴스
1.

이성미 "생모가 100일 때 날 버려..父 5혼? 좋은 엄마 찾아주려고"(나는꼰대다)

2.

이영자, 송가인 '뚱땡이' 발언에 정색 "그 말 안 하면 안 되나"

3.

뉴진스 전원 어도어 복귀…'뉴진스맘' 민희진은 손절엔딩일까[SC이슈]

4.

김일우, ♥박선영과 1년 만났는데.."결혼하고 싶어 만나는 게 아냐" ('신랑수업')

5.

'장광 딸' 미자, 금수저라 MBC 왕따 당했는데 "집 망해 빚더미, 빨간 딱지 붙어" ('나래식')

스포츠 많이본뉴스
1.

두번째로 많은 신청자에 과열 조짐까지. 역대급 돈잔치, 886억 넘고 FA 총액 최고액 신기록 쓰나

2.

'유돈노 170억' 트라우마에 발목 잡히나? 롯백호X롯찬호 꿈 → '100억원' 현실에 한숨…커져가는 롯데의 고민 [미야자키포커스]

3.

SON피셜 떴다! "단기 임대이적 없다" 유럽 복귀설 선 그은 손흥민 "불편한 루머 그만, 월드컵에만 집중할 것"

4.

"주전급 선수도 여럿 보여" 명단 전달 끝났다, 충격의 이적 폭풍 불어올까

5.

발빠르게 움직였다! '1호' 주인공은 한화…154㎞ 대만 좌완 영입 "팬 열정 사랑 대단한 팀" [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.