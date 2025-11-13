[SC현장]"디즈니+가 짱"…'조각도시' 지창욱x도경수, 글로벌 플랫폼에 강한 자신(종합)

기사입력 2025-11-13 12:37


도경수(왼쪽), 지창욱. 사진=정빛 기자

[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] 지창욱과 도경수가 '조각도시'가 디즈니+를 통해 공개되는 점을 강조했다.

지창욱은 도경수는 13일 홍콩 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스 센터 신데렐라 볼룸에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025(Disney+ Originals Preview 2025)'에서 '조각도시'에 대한 얘기를 들려줬다.

지난 5일 공개된 '조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마다.

지창욱은 억울하게 누명을 쓴 채 감옥에 가게 되고, 복수를 감행하면서 점차 변화하는 태중 역할로 입체적인 연기를, 도경수는 타인의 인생을 마음대로 조각하는 요한 역으로 첫 빌런 연기에 도전한다.


'최악의 악', '강남 비-사이드' 이후 또 한 번 '조각도시'로 디즈니+와 협업해 눈길을 끈다. 지창욱은 "'최악의 악', '강남 비-사이드'하고 '조각도시'까지, 액션과 장르적인 작품을 디즈니+에서 했다. 배우로 영광스럽다. 투자해 주셔서 책임감도 많이 느끼고 감사하다"라며 "저 같은 경우에는 태중이의 시점을 따라갔으면 좋겠다는 생각을 했다"라며 디즈니+와 계속해서 작업하는 소감을 밝혔다.

이에 도경수는 "개인적으로 디즈니+가 짱이라고 생각한다"고 말해, 웃음을 자아냈다.

극과 캐릭터에 대해서는 지창욱이 먼저 "초반부터 태중이가 가지고 있는 감정적인 부분을 잘 표현하려고 고민을 많이 했다"고 말했다.

도경수는 "영감을 받기 위해서 노력하다기 보다는, 대본에 충실하려고 했다. 실질적으로 할 수 있는 역할이 아니다보니, 상상을 하면서 연기했다. 외적인 부분에 좀 많이 상의하면서 결정해갔다"라고 캐릭터를 위해 신경쓴 점을 밝혔다.


빌런 캐릭터라는 점에서는 "보시는 분들이 봤을 때, 저 캐릭터 '참 못 됐다, 안 나왔으면 좋겠다'는 감정을 느끼셨으면 했다"라며 "새로운 도전이라 좋았다"고 만족감을 표했다.


[SC현장]"디즈니+가 짱"…'조각도시' 지창욱x도경수, 글로벌 플랫폼에…
영화 리메이크라는 점도 언급했다. 지창욱은 "'조작된 도시'는 10년 전 촬영했다. 세계관을 가지고 있어서, 애정과 책임감을 느끼고 작업했다"고 말했다.

이어 "'조작된 도시'를 리메이크했다기 보다는, 같은 세계관을 확장시킨 것이다. '조각도시'라는 새로운 시리즈를 만들었다는 것이 더 적합한 것 같다. 뭔가 책임감 때문에 했다고 하지만, 같은 작품이라고 생각해본 적이 없다. 그만큼 캐릭터가 달랐다. 새로운 서사나 이야기가 많았기 때문에, 새로운 시리즈를 촬영한다고 봤다"고 설명했다.

디즈니+ 오리지널 '조각도시'는 지난 5일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

한편, '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC(아태지역) 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 이날 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐다. 이 행사에는 약 100여명의 한국 취재진을 포함, 일본, 미국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 호주, 멕시코, 브라질 등 14개 국가 전세계 400여명의 취재진이 참석했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

