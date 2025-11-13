"역대급 수발" 이서진, 유노윤호 열정에 탈진 "몸에 제일 안 좋은 정은 열정" ('비서진')

기사입력 2025-11-13 15:33


[스포츠조선 정유나 기자] 이서진이 유노윤호를 만나 '수발 지옥'에 빠졌다.

오는 금요일 밤 11시 10분 방송되는 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 '열정 만수르' 유노윤호가 여섯 번째 'my스타'로 출연한다.

데뷔 22년 차를 맞은 유노윤호는 지난 11월 5일 정규 1집 'I-KNOW(아이-노우)'로 2년 만에 솔로로 컴백, 타이틀곡 'Stretch(스트레치)'로 활발한 활동을 이어가고 있다.


이번 방송에서 '비서진'은 유노윤호의 신곡 활동 현장을 함께한다. 앞서 공개된 예고 영상 속 이서진과 김광규는 유노윤호의 SBS '인기가요' 녹화장을 동행하며 '커피 지옥', '챌린지 지옥', '열정 지옥'이라 불리는 '역대급 수발 풀세트 스케줄'을 수행한다. 실시간으로 지쳐가던 두 매니저는 결국 "몸에 가장 안 좋은 정은 열정이다"라는 새로운 명언을 남기며 탈진했다는 후문.

이를 본 네티즌들은 "제일 힘든 연예인 매니저 됐네", "극과 극이 만났다", "스케줄이 힘들수록 재밌는 듯"이라며 '열정 만수르' 유노윤호와 '가장 까칠한' 비서진의 만남에 기대감을 높이고 있다.

과연 '비서진'은 '수발 지옥'을 무사히 빠져나올 수 있을지, '열정의 아이콘' 유노윤호의 전무후무한 수발 이야기는 오는 14일 금요일 밤 11시 10분 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

