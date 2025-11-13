비 '♥김태희' 모교 서울대 간 팔불출.."의류학과 레전드" (시즌비시즌…

|
[스포츠조선 이유나 기자] 가수 비가 아내 김태희의 모교인 서울대를 찾았다.
13일 시즌비시즌에는 '서울대 입학한 복학생 정지훈 Oppa' 제목의 영상이 공개됐다.
그때 아내 김태희가 전공한 의류학과 건물을 지나치자 앞에 있던 후배들이 비를 보고 소리쳤다.
의류학과 학생들은 "저희과에서 김태희 씨 이야기 많이 나온다. 유명하셔서"라며 "의류학과 레전드 아니냐. 지덕체 갖추신 분"이라고 설명했다.
이에 비는 "난 잘 모르겠어서"라고 흡족한 웃음을 지었다.
학생식당을 찾은 비는 "밥이 맛있다"며 "그런데 여기 어디서 본 것 같다. 아내 다큐에서 봤다"고 했다. 이에 학생들은 "맞다. 남학생들과 밥 드셨다"고 했다.
이에 비는 "그때 아내가 '동아리 뭐 했어?'라고 물어본 것 같은데"라고 했고 당시 자료화면에서 정확히 그 대사임이 확인돼 아내 사랑이 또 한번 드러났다.
비는 "저도 옷이 찢어지면 바느질은 잘하는데 매듭을 잘 못 짓는다. 아내가 그때 가져가서 매듭을 싹 지으며 마무리 해준다"며 의류학과 출신인 아내 자랑을 빼놓지 않았다.
