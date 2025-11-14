김연경 이어 ‘배구 레전드’ 김세진·신진식·김요한 뭉쳤다! MBN ‘스파이크 워’ 30일 첫방

기사입력 2025-11-14 08:50


김연경 이어 ‘배구 레전드’ 김세진·신진식·김요한 뭉쳤다! MBN ‘스파…

[스포츠조선 조민정 기자] '한국 남자배구의 전설' 김세진·신진식·김요한이 뭉쳤다. 이번엔 코트가 아닌 예능으로 돌아와 대한민국 최초의 '연예인 배구단'을 창단한다.

MBN 새 스포츠 예능 '스파이크 워'가 오는 30일 첫 방송된다.

'스파이크 워'는 18x9m 코트 위에서 스타들이 펼치는 짜릿한 배구 전쟁을 그린다. 최종 목표는 한일전 승리. 약 6개월간의 준비 끝에 야심 차게 출격한다.

이번 프로그램의 중심에는 배구계 레전드 3인방이 있다. '월드스타' 김세진은 연예인 배구단의 단장으로서 팀을 총지휘하며 '갈색 폭격기' 신진식과 '배구 황태자' 김요한은 각각 팀 감독으로 나서 선수단을 이끈다. 세 사람은 V-리그를 빛낸 주역들이자, 1990년대 한국 배구 전성기를 이끌었던 상징적인 인물들이다.

특히 '스파이크 워'는 남녀 혼성팀 구성으로 차별화를 꾀했다. 신진식과 김요한은 배구에 숨은 재능을 가진 연예계 스타들을 직접 발굴해 새로운 스타 플레이어를 탄생시킬 예정이다. 여기에 배구계 레전드들이 스페셜 코치로 등장해 특급 지도를 예고하며 기대를 모은다.

MC로는 이수근과 붐이 합류했다. 두 사람은 각 팀의 주장을 맡아 특유의 입담과 리더십으로 선수단을 이끌며, 경기 내내 유쾌한 케미를 펼칠 전망이다. 제작진은 "배구 팬뿐 아니라 룰을 잘 모르는 시청자도 즐길 수 있는 유쾌한 스포츠 예능이 될 것"이라고 자신했다.

한편 또 한 번 코트를 달굴 레전드들의 귀환 그리고 '연예인 배구단'의 창단을 그린 MBN '스파이크 워'는 30일 오후 9시 30분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

2.

‘이혼’ 홍진경, 조울증 고백 "죽을 고비만 세 번…전 재산은 라엘에게"

3.

이승철 '月저작권료=외제차값' 재력 언급 "집+인테리어 많이 바꿔"

4.

'태조 왕건' 배우 문회원, 전세 사기 당했다 "분양받은 노후 집 입주도 못해"

5.

이승철 '쌍꺼풀 수술설' 일축 "박명수 때문에 오해, 페이도 깎였다"

연예 많이본뉴스
1.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

2.

‘이혼’ 홍진경, 조울증 고백 "죽을 고비만 세 번…전 재산은 라엘에게"

3.

이승철 '月저작권료=외제차값' 재력 언급 "집+인테리어 많이 바꿔"

4.

'태조 왕건' 배우 문회원, 전세 사기 당했다 "분양받은 노후 집 입주도 못해"

5.

이승철 '쌍꺼풀 수술설' 일축 "박명수 때문에 오해, 페이도 깎였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

2.

"하루만 더 야구장 오게 해줘." 선배의 선수 마지막 소원은 '한경기만 더' 대표팀 포수는 눈시울을 붉혔다[도쿄 코멘트]

3.

4시즌 연속 꼴찌는 잊어라! 진짜 강해졌다…2위 탈환, "승부처 밀어붙이며 극복"

4.

'손흥민 떠난 뒤 폭망' 英 BBC 한숨…토트넘 '5000만 파운드 스타' 향한 우려 "미스터리다"

5.

충격 날벼락! 손흥민에 마음 접었다 'AC 밀란, 영입 계획 철회'…우승 경쟁 '점입가경'→SON 정말 필요했는데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.