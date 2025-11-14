이광수, 개미 점령 숙소에 참다 참다 폭발했다 "우리 엄마 이거 보면 울…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 멕시코 칸쿤에 도착한 이광수, 김우빈, 도경수가 예측 불가 상황들을 마주하며 시청자들의 웃음 취향을 저격한다.
또한 숙소를 옮겨야겠다고 판단한 탐방단은 깐깐한 기준으로 다음날 묵을 숙소 찾기에 돌입한다. 그러나 더 나은 숙소에는 더 많은 비용이 드는 만큼 남은 일정을 소화할 탐방비가 현저히 적어져 끼니만 겨우 해결할 수 있는 상황. 이광수는 "취지가 견문을 넓히는 거 아니야? 근데 견문을 못 넓히겠다고 지금 돈이 없어서"라며 "우리 엄마 이거 보면 우신다"라고 서러움이 폭발해 웃음을 안긴다.
본사 대표의 특별 경비가 절실한 탐방단은 숙소 곳곳을 누비며 보고용 증거 자료 수집에 나선다. 심지어 동정심을 유발하기 위한 날조 영상 촬영도 감행, 본업이 배우인 탐방단의 연기 재능을 써먹는가 하면 제작진의 협조까지 구해 과연 이들의 작전이 성공할 수 있을지 주목된다.
찐친 사이인 탐방단의 좌충우돌 탐방기로 꿀잼을 보장하는 tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'은 오늘(14일) 밤 10시 10분에 방송된다.
