유노윤호, 드디어 알려준 네 번째 레슨 "버티고 또 버티기" ('사당귀'…

[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 유노윤호가 스페셜 MC로 출격한다.
'사당귀'에 첫 출연한 유노윤호는 최고의 화제가 되고 있는 레슨 밈에 대해 소개하며 네번째 레슨으로 '버티고 또 버텨라'를 천명하자 모두 깊은 감화를 받는다고. 이에 전현무는 "우리 중에도 버티고 또 버텨서 성공한 사람이 있다"라며 "정지선 셰프는 처음에 매장에 손님이 없어서 홀로 사인회까지 열었지만 이제는 글로벌 스타가 됐다. 정지선이 셰프계의 유노윤호다"라고 밝혀 정지선 셰프의 함박웃음을 자아낸다고.
그런가 하면, 유노윤호가 자신의 분노 스타일을 공개해 모두를 깜짝 놀라게 한다. '고기 갱스터'로 불리는 데이비드 리가 매장 직원들을 훈육하는 과정을 지켜보던 유노윤호는 "이건 좀 무서운데요?"라며 갑버튼을 누른다. 이어 유노윤호는 "저는 화가 나면 갑자기 존댓말을 한다" 라더니 "이 상황에서 저는 '지금 타이밍에 있어야 할 말씀이 있을 거 같은데요?' 라고 말한다"며 존댓말로 자신의 분노를 표현한다고 밝혀 모두를 기함하게 한다. 이에 김숙은 "여기도 무서워"라며 오히려 존댓말로 상대를 기죽이는 유노윤호의 분노스킬에 혀를 내두른다
