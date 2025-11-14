손호준, 절친 유노윤호와 불화 폭로 "엄청 큰 사건으로 연락 안 해" ('비서진')

기사입력 2025-11-14 13:27


[스포츠조선 이우주 기자] '비서진' 손호준이 유노윤호에게 서운했던 일을 토로했다.

14일 방송되는 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 비서진' 측은 '진~짜 급하게 나온 유노윤호 친구 손호준ㅋㅋㅋ대놓고 하는 앞담화(?)로 찐친 인증해버림'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

유노윤호의 부름으로 갑자기 찾아온 손호준. 손호준의 등장에 효연은 "향수 많이 뿌리고 오셨다"고 제작진에 속삭였고 제작진은 "오늘 스케줄 있으셨냐"고 물었다. 이에 손호준은 "저 집에 있었다. 혹시 몰라 비비 정도 (발랐다)"라고 너스레를 떨었다.

유노윤호의 일일 매니저가 된 이서진에 손호준은 "경험해보니까 진짜 힘드시죠?"라고 물었고 이서진은 "힘들기는 힘들더라"라고 인정해 웃음을 안겼다.

손호준은 "예전에 윤호랑 같이 쇼핑을 간 적이 있다. 저는 신발을 하나 사려고 했고 윤호는 정해놓지는 않았지만 옷을 사려 했다. 같이 가자 해서 갔는데 저는 제가 살 신발이 명확하게 있어서 5분 만에 샀다. 그 다음에 윤호 옷을 사는데 6시간에서 8시간을 돌아다녔다. 여기 갔다가 저 동네 갔다가 다시 와서 또 입어보고. 결국 처음 갔던 데 옷을 사긴 했다"며 "윤호가 너무너무 착한데 눈치가 없다"고 폭로했다.


이에 유노윤호는 "그리고 그 얘기도 했다. 형이 미역국 끓여줬는데 내가 생일 까먹어서 아마 서운했을 거라고"라고 말했고 손호준은 "맞다"며 고개를 끄덕였다. 제작진이 "지금까지 섭섭함 마음이 남아있냐"고 묻자 손호준은 "그 사건으로요? 저한테는 엄청 큰 사건이었다"라고 할 정도.

손호준은 "일부러 아예 전화를 안 했다. 연락도 안 하고. 원래 제가 먼저 하는 스타일인데 언젠가는 한번 오겠지 했다"고 밝혔다.

이에 이서진이 "나름 큰일이었네"라고 하자 손호준은 "엄청 큰일"이라 밝혔다. 이어 "제가 미역국을 성심성의껏 끓여서 생일파티를 해줬다. 얘가 안 울었으면 그렇게 서운하지 않았을 텐데 얘가 미역국을 먹으면서 울었다. '감동을 많이 받았구나' 했는데 전화 한 통 안 하는 건 되게 서운하더라"라고 고백했다. 이에 유노윤호는 "그건 내가 잘못했다"고 인정했다.


한편, SBS 예능프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저 비서진'은 이날 밤 11시 10분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

