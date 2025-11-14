박수홍 12개월 딸 재이, 복덩이네...벌써 광고계 접수 "우유 마시기 시작"

기사입력 2025-11-14 14:18


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박수홍이 폭풍성장 중인 딸을 자랑했다.

박수홍은 14일 "돌이 지난 재이는 이제 분유를 떼고 우유를 마시기 시작했어요. 너무 잘 마셔서 놀랐던 아빠, 엄마"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 박수홍과 딸 재이 양의 행복한 시간이 담겨있다. "재이가 분유를 떼고 우유를 마시기 시작했다"며 폭풍성장 중인 12개월 딸의 모습을 자랑하는 아빠 박수홍의 얼굴에는 행복한 미소가 가득했다.

이어 나란히 앉아 똑 닮은 미소를 짓고 있는 아빠와 딸의 모습은 보는 이들까지 절로 미소를 짓게 만들었다.

이 과정에서 재이 양은 귀여운 양갈래 머리를 한 채 엄마와 아빠를 꼭 닮은 비주얼을 자랑하며 우유를 마시고 있는 모습이 귀여움 가득하다.

한편 박수홍은 지난 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했으며 지난해 시험관 시술로 임신에 성공, 딸 재이를 품에 안았다.

anjee85@sportschosun.com

