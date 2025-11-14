임우일, 성공했네...한강뷰 집 공개 후 지갑 오픈 "내가 사 줄게" ('나혼산')

[스포츠조선 정안지 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 '개그계 짠돌이'로 유명한 임우일이 찐친 홍윤화를 위해 거침없이 지갑을 오픈 한다. 그는 시장을 돌며 끊임없이 '플렉스' 해 새로운 '마켓 테리우스'의 탄생을 예고한다.

오늘(14일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 임우일이 '박테리우스'에서 벗어나 진정한(?) '테리우스'가 된 모습이 공개된다.

임우일이 '개그계 잉꼬부부' 홍윤화, 김민기를 만나 일손을 돕는다고. 임우일은 "그동안 많이 챙겨줬다. 내가 혼자 사는 거 아니까 반찬을 많이 싸준다"라며, 두 사람의 가게 오픈을 돕기 위해 나선다.

공개된 사진 속에는 임우일이 홍윤화의 오토바이 뒷좌석에 타고 장을 보러 가는 모습이 담겨 폭소를 자아낸다. 자칭 '바이커' 임우일이 뒤에서 "멀미할 것 같아"라며 잔소리를 쏟아내자, 홍윤화는 "오빠, 나 믿어!"라고 외치며 자신감을 드러낸다.

망원동 전통시장에 도착한 두 사람은 본격적으로 장을 보기 전, 먹음직스러운 시장 음식에 빠져든다. 임우일은 "내가 사 줄게!"라며 홍윤화를 위해 아낌없이 지갑을 연다. 이에 홍윤화는 "진짜로? 우리 오빠 더 부자 됐으면 좋겠다."라며 감격한다.

또한 홍윤화는 계산하는 임우일의 모습을 카메라에 담는데, 이에 임우일은 "이제 그 정도는 베풀 수 있으니까"라며 뿌듯한 미소를 짓는다. 그는 꼬마김밥과 튀김 등 분식을 시작으로 연어초밥, 뻥튀기 등 거침없는 계산 릴레이를 이어간다.

그런가 하면 임우일은 홍윤화와 장을 보는 동안 그를 알아보는 시민들의 뜨거운 관심을 한몸에 받으며 '마켓 테리우스'의 탄생을 예고한다.

'마켓 테리우스'의 탄생을 알릴 임우일의 플렉스는 오늘(14일) 밤 11시 10분, '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

