"윤아 맞아?" 생애 첫 칼단발…베레모까지 찰떡, 분위기 미쳤다

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 겸 배우 윤아가 본적 없는 칼단발 스타일을 처음으로 공개해 눈길을 끌었다.
14일 패션지 얼루어는 공식 계정에 "긴 머리로 익숙한 임윤아가 이번 화보에서 과감히 짧은 헤어 스타일로 변신을 감행했다"며 "새롭고도 사랑스러운 모습"이라고 사진을 공개했다.
사진 속 윤아는 귀밑 머리 정도의 짧은 단발로 변신한 모습. 신비로운 분위기까지 풍겨 색다른 이미지를 선보였다.
또 다른 사진에는 본인의 긴 머리 스타일도 보여줘 '윤아 is 뭐든'을 증명했다.
'폭군의 셰프'를 통해 글로벌 성공까지 보여준 뒤 인터뷰에 나선 윤아는 "'성공이 아니었다고 해도 재미있는 걸 해봤다'고 생각하고, '또 다른 모습도 보여줬네'라며 만족한다"며 "반면 시도가 잘되면 '이런 것도 어울리는구나' 싶죠." 긍정적인 마인드 컨트롤을 통해 임윤아는 어느덧 익숙함과 새로움 사이에서 균형 잡힌 자기만의 조화를 이뤄가고 있습니다"라고 한식과 양식을 넘나드는 요리를 사극을 통해 보여준 드라마 성공에 대해 안도했다.
한편 윤아 주연의 인기 웹소설을 원작으로 한 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프 연지영(윤아)이 최악의 폭군이자 절대 미각 소유자인 왕 이헌(이채민)을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로코 드라마. 국내외로 큰 사랑을 받으며 윤아에게 성공한 필모그래피 작품으로 추가됐다.