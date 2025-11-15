민희진 ‘새 기획사 OOAK 표절’ 역공 당했다…‘아일릿 표절’ 재판서 터진 반론

기사입력 2025-11-15 06:30


[스포츠조선 이유나 기자] 민희진 어도어 전 대표가 최근 설립한 새 기획사 오케이(OOAK) 사명과 로고의 유사성이 아일릿 표절 의혹 재판에 반론으로 등장했다.

14일 서울서부지방법원 민사합의12부(부장판사 김진영)는 빌리프랩이 민희진 전 어도어 대표를 상대로 제기한 20억 상당 손해배상 청구소송의 네 번째 변론기일을 열었다. 이날 법정에는 양측 변호인단이 참석, 준비 서면을 PPT로 제출해 변론을 펼쳤다.

이날 빌리프랩 변호인 김앤장 측은 "여자아이돌이 취할 수 있는 콘셉트는 청순, 걸크러쉬에 한정된다. 유사성 논란이 발생하는 건 일반적이고, 자연스럽다"라며 "NJZ 역시 다른 선행 그룹과 비슷하다. 로고의 경우, 다른 걸그룹과 비슷하다는 지적 받았다. 일본 걸그룹 스타일링 비슷하다는 지적도 있었다. 더욱이 피고(민희진)는 최근 OOAK를 설립했다. 지문 모양 등 기존 다른 회사의 브랜딩과 유사하다는 비난을 받았다"라고 언급했다.

민희진이 최근 설립한 기획사 오케이는 50년 역사의 캐나다 수공예 회사 '원 오브 어 카인드(One or a kind)' 이름과 로고가 비슷해 논란에 휩싸였다.

더욱이 민희진 대표는 엄지 손가락 지문 로고와 함께 회사명 약자 'ooak'를 올렸는데 이는 해당 캐나다 회사의 로고와도 상당히 유사하다. '원 오브 어 카인드'는 엄지손가락 지문을 로고로 하고 있으며 'ooak'를 약자로 행사명을 사용해왔다.


이어 빌리프랩 측은 "민희진 전 대표는 개인 사리사욕을 극대화하기 위해 움직였다. 타 아이돌을 망치려는 행동에 대해 조금의 주저함도 없었다. 팬덤이 상대적으로 약한 아일릿을 공격했다"며 "심지어 어도어 재직시절 세종 법무법인을 통해 아일릿 표절 문제를 자문 받았다. 세종 측은 '소송은 힘들다, 여론전만 가능하다' 답했다. 하지만 피고는 표절 이슈를 내세워 자극적인 헤드라인으로 악용했다. 전문가들도 안무 표절이 아니라고 지적했는데 커뮤니티 더쿠 댓글을 기반으로 빌리프랩에 막대한 손해를 입혔다"고 주장했다.

반면 민희진 전 대표 측은 아일릿 데뷔 이후 온라인 커뮤니티 댓글 캡처를 제시하며 대중, 언론, 평론가들이 먼저 표절을 의심했다고 반박했다.

또한 "아일릿, 뉴진스 표절 문제를 지적하는 건 2시간의 기자회견에서 5분 내외였다. '카피' '표절' 단어를 사용했다는 이유로 저작권 침해사건으로 몰아가고, 위원회에 의견서를 제출하고 있다. 본질과 쟁점에 집중하면 아일릿, 뉴진스의 유사성이 인정되고, 표절 단어를 사용한다고 해서 허위사실을 적시한다고 볼 수 없다"라고 주장했다.


한편 민 전 대표는 지난해 4월25일 연 기자회견에서 빌리프랩이 아일릿을 기획하며 뉴진스의 콘셉트 등 전반을 표절했다고 주장했다. 이에 빌리프랩은 이를 '허위 비방'이라며 지난해 6월 민 전 대표를 상대로 20억원 상당의 손해배상 소송을 제기했고, 같은해 11월 민 전 대표 측도 50억원 규모의 맞 소송을 제기했다. 이들의 손해배상 다섯 번째 변론기일은 내년 1월9일 열릴 예정이다.

lyn@sportschosun.com

