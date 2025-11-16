뉴진스, 하라는 사과는 안하고 민희진 타령? 어도어 "확인불가"-민희진 "아이들 이용하지마"[SC이슈]
이에 따르면 다니엘 민지 하니는 12일 해린과 혜인의 어도어 복귀 공지 이후 약 한시간 뒤에 어도어에 돌아가겠다는 입장을 전했다. 하지만 해린과 혜인이 어도어와의 합의에 성공한 반면, 다니엘 민지 하니는 민희진 전 어도어 대표의 프로듀서 복귀를 요구하고 있는 것으로 알려졌다.
3인의 복귀 선언에 어도어가 "진의 여부를 확인 중"이라며 유보적인 입장을 보인 것 역시 이 때문이라는 것.
그런 가운데 민 전 대표도 입을 열었다. 민 전 대표는 멤버 5인의 어도어 복귀 선언 이후 "저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있다. 그러나 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명으로 온전히 지켜져야 한다고 생각한다"며 멤버들의 선택을 존중하고 지지한다는 입장문을 냈다. 또 15일에는 노영희 변호사의 라이브 방송을 통해 "처음부터 다섯을 놓고 그림을 만들었다. 외모, 소리, 색, 스타일, 동선까지 모두 '다섯'을 전제로 설계된 구조였다. 그래서 사람들이 열광했고 그래서 하나의 형태가 완성되었다. 뉴진스는 다섯일 때 비로소 꽉 찬다. 각자의 색과 소리가 맞물려 하나의 완전한 모양이 된다"고 밝혔다.
이어 "이제 돌아온 이상, 이 다섯은 귀하게 여겨져야 한다.불필요한 분란과 해석은 도움이 되지 않는다. 본질은 나를 겨냥한 것이지만, 그 과정에 아이들을 끌어들이지 말길. 아이들은 보호받아야 하고, 이용되어서는 안 된다. 뉴진스는 다섯일 때 존재한다"고 전했다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com