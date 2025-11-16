뉴진스, 하라는 사과는 안하고 민희진 타령? 어도어 "확인불가"-민희진 "아이들 이용하지마"[SC이슈]

기사입력 2025-11-16 07:32


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스의 어도어 복귀길이 순탄치 않다.

15일 문화일보는 뉴진스 다니엘 민지 하니가 어도어와 '민희진 거리두기'에 대한 입장 차이를 좁히지 못했다고 보도했다.

이에 따르면 다니엘 민지 하니는 12일 해린과 혜인의 어도어 복귀 공지 이후 약 한시간 뒤에 어도어에 돌아가겠다는 입장을 전했다. 하지만 해린과 혜인이 어도어와의 합의에 성공한 반면, 다니엘 민지 하니는 민희진 전 어도어 대표의 프로듀서 복귀를 요구하고 있는 것으로 알려졌다.

3인의 복귀 선언에 어도어가 "진의 여부를 확인 중"이라며 유보적인 입장을 보인 것 역시 이 때문이라는 것.

민 전 대표는 이미 어도어의 뉴진스 프로듀싱 제안을 거절한 뒤 사내이사직을 사임, 자신의 새로운 기획사 오케이를 설립한 만큼 그의 프로듀서직 복귀는 불가능에 가깝다. 이와 관련 어도어는 "복귀조건 및 면담 내용 등에 대해서는 어떠한 확인도 어렵다"는 입장이다.


민희진. 스포츠조선DB
뉴진스에 대한 여론도 아직은 차갑다. 특히 민 전 대표가 표절 의혹을 제기하며 맹공을 퍼부었던 르세라핌이나 아일릿 팬덤은 "사과가 우선 아니냐"며 날선 반응을 보이고 있다.

그런 가운데 민 전 대표도 입을 열었다. 민 전 대표는 멤버 5인의 어도어 복귀 선언 이후 "저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있다. 그러나 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명으로 온전히 지켜져야 한다고 생각한다"며 멤버들의 선택을 존중하고 지지한다는 입장문을 냈다. 또 15일에는 노영희 변호사의 라이브 방송을 통해 "처음부터 다섯을 놓고 그림을 만들었다. 외모, 소리, 색, 스타일, 동선까지 모두 '다섯'을 전제로 설계된 구조였다. 그래서 사람들이 열광했고 그래서 하나의 형태가 완성되었다. 뉴진스는 다섯일 때 비로소 꽉 찬다. 각자의 색과 소리가 맞물려 하나의 완전한 모양이 된다"고 밝혔다.


이어 "이제 돌아온 이상, 이 다섯은 귀하게 여겨져야 한다.불필요한 분란과 해석은 도움이 되지 않는다. 본질은 나를 겨냥한 것이지만, 그 과정에 아이들을 끌어들이지 말길. 아이들은 보호받아야 하고, 이용되어서는 안 된다. 뉴진스는 다섯일 때 존재한다"고 전했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

