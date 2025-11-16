쯔양 "워낙 소심해, 학교땐 점심시간에 등교할 정도…급식 먹고도 배고파서…

쯔양이 16일 방송하는 ENA, NXT, 코미디TV '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')에서 이같이 말한다.
이날 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 청주의 한 인생 분식 맛집에서 어린 시절 추억에 빠진다. 안재현은 "어릴 때 진짜 조용하게 학교 다녔다. 별명은 백설기"라며 입을 연다. 이에 쯔양은 본투비 내향형 기질에 공감하며 "저도 집에서는 할 말 다 하고 밖에서는 조용한 스타일이었다. 워낙 소심해서 점심시간에 등교할 정도"라고 고백한다. 하지만 먹는 것에 있어서는 예외였던 소심함. 쯔양은 "어릴 때도 급식 먹고도 배가 안 차서 간식 10개씩 사 먹었다. 그때부터 잘 먹는 애로 유명했다"라고 솔직하게 털어놔 폭소를 유발한다.
그런가 하면, 김대호가 뜻밖의 세대 차이를 발견한다고 해 흥미를 더한다. 김대호가 "초등학교 때 교실에서 갈탄(석탄의 한 종류)을 사용했다"라고 이야기하자, 쯔양, 조나단 모두 일제히 "갈탄이 뭐냐"라며 어리둥절해 한다. 이에 김대호가 "난로 틀 때 쓰는 거다. 주전자 올려놓는 난로 모르냐"라고 울컥하자, 조나단은 그제서야 "TV에서 봤다"라고 받아쳐 '세대 차이 직격탄'을 날린다는 후문이다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com