'42세' 한혜진, 연하남 시그널 보냈다 "내 플러팅? 비싼 술 사주는 것뿐" ('누난 내게 여자야')

기사입력 2025-11-16 11:56


[스포츠조선 정안지 기자] KBS 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'에서 MC 수빈이 누나를 신경쓰게 하는 연하남의 '고단수 플러팅'에 한 수 배운다.

17일(월) 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서는 연하남 김상현이 '몰표녀' 구본희를 향한 마음을 적극적으로 표현한다. 그동안 본희와 말할 기회가 없던 상현은 늦은 시각 본희에게 둘만의 대화를 청했다. 상현은 "저도 오늘 본희 님이랑 데이트하고 싶었어요. INFP 플러팅이 뭔지 아세요? '예쁘게 입고 옆에 알짱거리기'..."라며 첫날부터 본희의 시선에 걸리는 곳에 있었음을 상기시켰다.

두 사람의 대화는 그렇게 이어졌고, 본희는 "(상현 님이) 은근히 대담한 느낌이다. 용기 내 준 만큼 고마운 마음도 컸고 그 마음 때문에 상현 님이 궁금해졌다"고 밝혔다. 장우영은 "궁금해진 건 좀 진도가 있는 거다"라며 그동안 김무진에게 호감을 표현하던 본희의 마음에 변화가 있을 것을 예상했다.

특히 한혜진과 장우영이 'INFP 플러팅'을 신기해했다. 장우영은 "저는 저런 표현 처음 봤다. 돌려 말하는 듯했지만 진짜 직설적이다. '누나, 제가 누나 옆에서 어떻게 한 줄 알아요?', '저 지금까지 이랬어요' 약간 고백 같다"고 말했다.

그러자 수빈은 뭔가 깨달은 듯, "'예쁜 옷 입고 알짱거리기'는 조금 약하다고 생각했는데 자신의 플러팅 방법을 알려준 거니까, 다음부터 예쁜 옷 입고 나타나면 '나한테 플러팅하는 건가?'라고 자각을 할 수 있는 기회가 생긴 것 같다. 앞으로 자꾸 의식할 수밖에 없다"며 본희에게 자신의 행동을 계속 신경 쓰게끔 만든 상현의 고단수를 알아챘다. 이에 한혜진은 "나는 비싼 술, 비싼 밥을 사주는 것밖에 없다"며 '누나美' 넘치는 자신의 플러팅 방법을 고백했다. 황우슬혜는 "멋지다. 그때 회식 때도 냈는데"라며 거들어 한혜진의 플러팅 상대가 누구였는지 호기심을 일게 했다.

귀여운 듯 대담한 연하남 김상현의 직진 고백으로, '몰표녀' 구본희와 김무진까지 삼각관계에 어떤 변화가 생길지는 17일 월요일 밤 9시 50분 KBS2에서 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서 공개된다.

anjee85@sportschosun.com

