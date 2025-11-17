'임창정♥' 서하얀, 철저한 오형제 빨래 관리법 "각각 속옷 브랜드 정해 입혀"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 다섯 아들의 빨래 방법을 공개했다.

14일 서하얀의 유튜브 채널에서는 '서하얀과 겟 빨래 위드 미(현실 ver.) 365일 24시간 돌아가는 하얀이네 빨래방'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

집안일에 열중하고 있는 서하얀. 세탁 완료 소리가 들리자 제작진은 "하루에 세탁기 몇 번 돌리냐"고 물었다. 이에 서하얀은 "세 번 돌린다. 흰 빨래 검은 빨래 자기 전에 한번 더 돌린다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

벌써 두 번째 빨래인데도 양이 상당했다. 산더미 같은 양에 서하얀은 "줄어들지 않는 것들은 미리 빼고 널어두고 면 중에서도 줄어드는 옷들도 있고 돌리지 말아야 되는 옷들도 있는데 건조 세기를 2~3으로 돌리면 덜 줄어든다"고 밝혔다.

제작진은 "형제가 많으면 옷도 물려 입지 않냐"고 물었고 서하얀은 "준표는 무조건 형들 옷이다. 준표 옷은 거의 산 적이 없고 늘 준재 옷을 크게 산다. 줄어들 것도 계산해야 되고 준재 올해 입히고 준표까지 입힐 것도 계산하면 두 치수는 크게 산다"고 알뜰한 면모를 보였다.


'임창정♥' 서하얀, 철저한 오형제 빨래 관리법 "각각 속옷 브랜드 정해…
이어 "저희 집 속옷도 섞이면 큰일난다. 양말도 섞이면 기분 나빠하고 팬티도 서로 기분 나빠한다"며 "그래서 브랜드 별로 팬티를 정했다. 알마니는 누구 거 이런 식으로 정했다. 서로 기분 안 나쁘게 섹션을 정했다"고 다둥이 형제 빨래 구분법을 공개했다.

양말만 백만 번 갰다는 서하얀은 양말이 절대 안 풀리는 방법을 공개하기도 했다. 서하얀은 "이렇게 안 접으면 풀린다. 저희 애들 손 한 번 거치면 안 빤 속옷처럼 널브러져 있어서 절대 절대 방지하고자 봉합하는 거다. 정확하게 빨았다고 표시를 하는 거다. 접어놓지 않으면 입은 건 줄 알고 다시 (빨래 바구니로) 온다"고 밝혔다.

이어 "예전엔 섬유유연제를 그렇게 많이 안 넣었다가 요즘엔 건조기 시트로 구분을 꼭 짓는다. 애들이 냄새를 맡고 빨았는지 안 빨았는지 확인하고 입는다. 그런 것들을 방지하기 위해서 건조기 시트를 요즘 자주 넣고 있다"고 밝혔다.

