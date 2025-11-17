권한솔, 김민석 교제 반대에 울분 "찢어지게 가난하지만 손 벌린 적 없어…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 권한솔이 tvN 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정·김동휘 연출)에서 오미호 역으로 당차면서도 따뜻한 매력을 불어넣어 시청자를 사로잡았다.
12회 방송에서는 을녀의 반대에 부딪히는 미호의 모습이 그려졌다. 그는 을녀에게 남모(김민석)와의 교제를 반대하는 이유를 물었지만, 가난은 문서 없는 연대보증이라며 단호하게 말하는 을녀의 행동에 아무 말도 하지 못한 것. 그 모습을 본 남모가 미호를 자리에서 데리고 나왔고, 왜 죄지은 사람처럼 가만히 있었냐고 묻자 "너네 엄마잖아. 나 찢어지게 가난한 거 맞는데, 그렇다고 누구한테 손 벌린 적 없거든. 뭐 남에 거 탐낸 적도 없어. 우리 할머니가 그렇게 키웠어. 근데 왜 우리 가족이 남이야 왜 짐이야 너네는 뭐가 그렇게 잘났는데"라며 울분을 토해내 보는 이들로 하여금 눈물짓게 만들었다.
이처럼 권한솔은 솔직하고 당당한 미호의 겉모습부터 알고 보면 따뜻한 내면까지, 균형 잡힌 연기로 인물을 표현하며 매력을 극대화했다. 특히 감정을 폭발하는 눈물 연기, 자신감 넘치는 애티튜드 등 솔직하고 사랑스러운 미호를 완벽히 흡수해 호평을 얻고 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com