'신인감독 김연경' PD "MBC가 프로팀 창단? 사장님께 조심히 건의하겠다"

기사입력 2025-11-17 15:43


'신인감독 김연경' PD "MBC가 프로팀 창단? 사장님께 조심히 건의하…
'신인감독 김연경' 최윤영 PD, 권락희 PD, 이재우 PD(왼쪽부터). 사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] '신인감독 김연경' 제작진이 프로팀 창단 목표에 대해 들려줬다.

권락희 PD는 17일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 열린 '신인감독 김연경' 간담회에서 "프로팀 창단을 위한 첫 걸음이라 생각해주시면 될 듯"이라며 "8구단이라는 최종 목표를 위해 MBC 사장님께 조심스럽게 건의해보겠다"라고 했다.

'신인감독 김연경'은 경기 장면과 드라마적 서사가 결합된 최초의 배구 예능으로 평가받고 있다. 프로그램은 방출, 미지명, 은퇴 후 복귀 선수들이 모인 팀 '필승 원더독스'를 중심으로 성장과 재도약을 그린다. 김연경 감독은 0년 차 신인 감독으로 팀 창단부터 훈련, 전술, 멘탈 케어까지 전 영역을 총괄했다.

'감독 김연경'이라는 낯선 포지션에서 보여주는 전술, 판단, 교체 카드, 멘탈, 리더십 등이 매회 화제를 모았다. 권 PD는 "김연경 감독님이 차가운데 허당미도 있고 인간미가 있으시다. '원더독스'를 위해 최선을 다해주신다. 돌아오는 길에 쉬고 싶은데, 훈련을 가시겠다고 하더라"며 김연경의 열정을 칭찬했다.

또 "김연경 감독의 지도자 자질은 현장에서보다 편집하면서 더 놀랐다. 당시 모든 오디오를 들을 수 없고, 진짜를 담기 위해 제작진 개입을 최소화했었다. 편집하면서 이 분은 생각보다 감독으로 더 준비된 사람이라는 걸 느꼈다. 감독을 해도 잘하실 것이라 확신이 있었다"고 힘주어 말했다.

실제 프로그램 성적도 좋다. 가장 최근 방송된 '신인감독 김연경' 8회는 2049 시청률에서 5주 연속 일요일 예능 1위를 차지하며 압도적 경쟁력을 입증했다. 이날 방송은 닐슨코리아 수도권 가구 시청률 4.4%, 최고 시청률 5.0%까지 치솟았다.

뿐만 아니라, 굿데이터 펀덱스 조사에서 2주 연속 TV-OTT 비드라마 화제성 1위, 출연자 화제성에서도 김연경이 1위를 차지했다. 웨이브(Wavve)에서는 추석 연휴 기간 신규가입 견인 1위, 시청 시간 전주 대비 124% 증가라는 기록을 만들었다.

무엇보다 프로그램 마지막 회는 흥국생명전으로, 팬들 사이에서 이미 '레전드 회차'로 예고된 상태다. 이에 원더독스의 실제 프로 구단 창단 가능성이 여러 차례 언급되는 중이다.


권 PD는 "이번 시즌이 끝나면 프로팀 창단이 되는 것이냐고 말씀하시는데, 이번 시즌은 8구단을 향한 첫 걸음이라고 생각해 주시면 될 것 같다. 씨앗을 심는 프로젝트라 봐주시길 바란다. 이번주 방송을 잘 마치고 8구단을 향한 첫 걸음이 되길 바라는 마음이다"고 답했다.

그러면서 "이 프로그램으로 끝나지 않고, 실질적으로 배구계에 긍정적인 영향을 미칠 수 있길 바란다. 8구단이라는 최종 목표가 되면 좋을 것 같다. MBC가 시작할 수 있을지는 사장님께 조심스럽게 건의드려보겠다. 이 프로젝트를 위해 협조해 주신 배구 관계자분들이 계신다.

MBC '신인감독 김연경'은 오는 23일 오후 9시 10분 마지막회가 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

스포츠 많이본뉴스
1.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

2.

"억울해서 잠이 안와" 최고 불펜 타이틀 땄는데, 한일전 9회말 2아웃 동점포라니…'호타준족' 유격수의 통렬한 한방

3.

'눈물 펑펑+대부' 손흥민의 깊은 인연들, 토트넘과 결별…프랭크 체제서 완전히 버려져

4.

사실 아무리 발버둥쳐도, "누가 오타니와 저지를 무너뜨릴까?" MLB.com이 꼽은 후보 10명

5.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.