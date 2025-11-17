차은우, 동생까지 난리난 미모..반려견도 잘생겼네

|
[스포츠조선 문지연 기자] 가수 겸 배우 차은우가 동생의 미모를 공개했다.
이에 앞서 공개된 'Sweet Papaya'의 첫 번째 콘셉트 포토에는 차은우와 그의 반려견 동동이가 같은 프레임에 등장했다. 흰 티와 청바지로 청량한 비주얼을 보여준 차은우는 반려견을 사랑스럽게 끌어안고 달콤한 케미스트리를 발산했다. 역동적인 구도의 다른 컷에서도 차은우의 통통 튀는 에너지가 시선을 장악한다.
이와 상반되는 무드의 두 번째 버전 포토는 차은우의 화려한 아우라로 반전을 선사했다. 열대 과일 파파야를 닮은 오렌지 컬러의 재킷으로 한층 선명한 개성을 드러낸 차은우는 네온빛 조명 아래 스탠드 마이크, 기타를 활용한 포즈로 마치 파티의 한 장면 같은 감각적인 분위기를 완성했다.
한편, 차은우의 솔로 미니 2집 'ELSE' 전곡 음원과 타이틀곡 'SATURDAY PREACHER' 뮤직비디오는 오는 21일 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다. 이어 수록곡 'Sweet Papaya' 뮤직비디오는 오는 28일 오후 3시 30분 판타지오 공식 유튜브 채널을 통해 오픈된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com