차은우, 동생까지 난리난 미모..반려견도 잘생겼네

기사입력 2025-11-17 17:09


[스포츠조선 문지연 기자] 가수 겸 배우 차은우가 동생의 미모를 공개했다.

차은우는 지난 14일과 17일 오후 공식 SNS를 통해 두 번째 솔로 미니앨범 'ELSE'(엘스)의 수록곡 'Sweet Papaya'(스윗 파파야)의 콘셉트 포토 두 가지 버전을 공개했다.

'Sweet Papaya'는 펑키한 그루브와 트로피컬한 사운드가 어우러진 곡으로, 차은우의 달콤하면서도 중독적인 목소리가 매혹적인 에너지를 이끈다. 차은우는 음원과 함께 'Sweet Papaya'의 뮤직비디오로도 그간 보여준 적 없는 색다른 스펙트럼을 선보일 예정이다.

이에 앞서 공개된 'Sweet Papaya'의 첫 번째 콘셉트 포토에는 차은우와 그의 반려견 동동이가 같은 프레임에 등장했다. 흰 티와 청바지로 청량한 비주얼을 보여준 차은우는 반려견을 사랑스럽게 끌어안고 달콤한 케미스트리를 발산했다. 역동적인 구도의 다른 컷에서도 차은우의 통통 튀는 에너지가 시선을 장악한다.

이와 상반되는 무드의 두 번째 버전 포토는 차은우의 화려한 아우라로 반전을 선사했다. 열대 과일 파파야를 닮은 오렌지 컬러의 재킷으로 한층 선명한 개성을 드러낸 차은우는 네온빛 조명 아래 스탠드 마이크, 기타를 활용한 포즈로 마치 파티의 한 장면 같은 감각적인 분위기를 완성했다.

1번 트랙인 'Sweet Papaya'를 시작으로 타이틀곡 'SATURDAY PREACHER'(새러데이 프리처), 'Selfish'(셀피시), 'Thinkin' Bout U'(띵킹 바웃 유)까지 총 4곡이 이번 미니 2집에 수록된다. 차은우는 이를 통해 솔로 아티스트로서 다양한 장르와 스타일을 아우르는 스펙트럼을 증명하는 동시에 기존의 틀을 깨는 과감한 음악적 시도로 신선한 충격을 선사할 전망이다.

한편, 차은우의 솔로 미니 2집 'ELSE' 전곡 음원과 타이틀곡 'SATURDAY PREACHER' 뮤직비디오는 오는 21일 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다. 이어 수록곡 'Sweet Papaya' 뮤직비디오는 오는 28일 오후 3시 30분 판타지오 공식 유튜브 채널을 통해 오픈된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

